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ПолітикаУкраїна

Рада підтримала позбавлення зрадників України держнагород

Анастасія Шепелева
20 листопада 2024 р.

Особи, позбавлені державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших злочинів проти національної безпеки України, автоматично втрачатимуть пільги.

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Верховна Рада України
Верховна РадаФото: Eugen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

Верховна Рада України підтримала в середу, 20 листопада, у другому читанні законопроєкт про позбавлення державних нагород тих осіб, які вчинили протиправні дії проти України. Як повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, документ підтримали 283 голосами.

Згідно з законом, позбавлення державних нагород відбуватиметься за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Позбавлені держнагород автоматично втрачатимуть пільги

До того законодавство передбачало позбавлення держнагород лише у випадку засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду, а положення Кримінального кодексу не передбачали такого виду покарання, як позбавлення держнагороди.

Відтепер суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, зокрема, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого держнагороди. Також правом позбавляти держнагород наділили й Раду національної безпеки та оборони (РНБО).

До ухвалення закону для нагороджених державою законодавство встановлювало низку прав і пільг, які неможливо було скасувати у випадку позбавлення нагороди. Відтепер, згідно з ухваленим законом, особа, позбавлена держнагород, автоматично втрачатиме пільги.

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