Рада підтримала позбавлення зрадників України держнагород

Особи, позбавлені державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших злочинів проти національної безпеки України, автоматично втрачатимуть пільги.

Верховна Рада України підтримала в середу, 20 листопада, у другому читанні законопроєкт про позбавлення державних нагород тих осіб, які вчинили протиправні дії проти України. Як повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, документ підтримали 283 голосами.

Згідно з законом , позбавлення державних нагород відбуватиметься за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Позбавлені держнагород автоматично втрачатимуть пільги

До того законодавство передбачало позбавлення держнагород лише у випадку засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду, а положення Кримінального кодексу не передбачали такого виду покарання, як позбавлення держнагороди.

Відтепер суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, зокрема, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого держнагороди. Також правом позбавляти держнагород наділили й Раду національної безпеки та оборони (РНБО).

До ухвалення закону для нагороджених державою законодавство встановлювало низку прав і пільг, які неможливо було скасувати у випадку позбавлення нагороди. Відтепер, згідно з ухваленим законом, особа, позбавлена держнагород, автоматично втрачатиме пільги.