ЄС і КНР обговорюватимуть мита на китайські електромобілі

Брюссель і Пекін воліють спільно обговорити питання стрімкого підвищення ставки європейського ввізного мита на китайські електрокари, повідомили в уряді КНР. У Піднебесній саме перебуває німецька урядова делегація.

Китай і Європейський Союз планують розпочати консультації щодо запланованого підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт китайських електромобілів. Відповідні наміри Пекіна й Брюсселя озвучило в суботу, 22 червня, міністерство торгівлі КНР.

Повідомляється, що перед тим міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао і єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс досягли відповідних домовленостей під час відеоконференції, повідомляє dpa.

Напередодні Піднебесна дорікала Євросоюзу за, на думку Пекіна, розпалювання торговельної війни, під чим розумілося зокрема підвищення ставок ввізного мита в ЄС на електромобілі з КНР.

Габек у Китаї теж говорить про готовність ЄС до діалогу щодо тарифів

Тим часом віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек, який зараз перебуває з візитом у Китаї, заявив під час візиту до Шанхаю, що ЄС готовий до діалогу з Китаєм щодо таких тарифів і що час для цього ще є до листопада, передає Reuters.

Під час зустрічі з головою Державного комітету з розвитку та реформ Чженом Шаньцзе в Пекіні Габек також наголосив, що запровадження підвищених ставок ввізного мита з боку ЄС не є каральними заходами. Радше, метою такого кроку було уникнути недобросовісної конкуренції, запевнив німецький урядовець.

Починаючи з 4 липня цього року набудуть чинності ставки ввізного мита в розмірі до 38,1 відсотка на китайські електокари. Утім, розгляд Єврокомісією щодо цього питання триватиме до 2 листопада. Після того будуть встановлені остаточні тарифи, що зазвичай мають тривалість п'ять років, нагадує Reuters.

Як повідомлялося, раніше цього дня Габек застерігав китайський уряд від економічних наслідків подальшої співпраці з РФ, що провадить загарбницьку війну проти України.