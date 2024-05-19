Китай почав антидемпінгову перевірку хімікатів з ЄС та США

Інтерес Мінторгівлі КНР викликав кополімеризований параформальдегід, який застосовується в автодеталях та електроніці. Експерти вважають перевірку відповіддю Пекіна на загострення торговельних зв'язків із Заходом.

Китай у неділю, 19 травня, розпочав антидемпінгову перевірку щодо хімікатів з Євросоюзу, США, Японії та з Тайваню. Йдеться про "кополімеризований параформальдегід", який здатний частково замінити мідь, цинк, олово, свинець та інші метали і використовується, в тому числі, в автомобільних деталях, електроприладах та медичних пристроях, пояснило міністерство торгівлі КНР.

Очікується, що експертизу буде завершено через рік, зазначило відомство. Однак Пекін може продовжити процедуру на шість місяців.

Антидемпінгові заходи ЄС та США на продукцію з КНР

Опитані агентством dpa експерти вважають антидемпінгове розслідування Китаю реакцією на загострення його торговельних відносин із Заходом. Так, президент США Джозеф Байден кількома днями раніше підвищив мита на електромобілі, акумулятори та сонячні панелі з КНР. Білий дім пояснив це захистом робітників та компаній від "несумлінної торгової практики" Пекіна.

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У квітні 2023 року Євросоюз продовжив на п'ять років антидемпінгові заходи щодо деяких видів сталевої продукції з КНР та Тайваню. Зараз Єврокомісія також розглядає можливість запровадження антидемпінгових мит на китайські електромобілі. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив проти такого кроку.