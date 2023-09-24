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ДеСантіс: Членство України в НАТО - не в інтересах США

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
24 вересня 2023 р.

Кандидат у президенти США від республіканців Де Сантіс проти того, щоб США давали Україні карт-бланш. Допомога Києву має надаватися лише задля того, щоб призвести до завершення конфлікту в Україні, вважає політик.

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Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс
Губернатор штату Флорида Рон ДеСантісФото: John Raoux/AP Photo/picture alliance

Один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон ДеСантіс виступив проти надання Україні членства в НАТО, оскільки, на його думку, це не в інтересах безпеки Сполучених Штатів. "Я вважаю, що членство (України. - Ред.) у НАТО - не в наших інтересах. Це лише додасть нам зобов'язань, а якщо зобов'язань додасться, то яку користь від цього ми отримаємо натомість?", - запитав він на подкасті американського журналіста Гленна Бека, оприлюдненому в суботу, 23 вересня.

ДеСантіс також вкотре заявив, що він не вважає правильним давати Україні "відкритий чек" у сфері надання їй допомоги, якщо тільки Київ не використає цю допомогу для того, щоб закінчити конфлікт.

Новий пакет американської допомоги Україні

Інтерв'ю з Роном ДеСантісом було опубліковано за два дні після того, як президент США Джо Байден прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського, і глава української держави звернувся до американських конгресменів із закликом продовжувати надавати військову допомогу його країні у відбитті російської збройної агресії.

Згодом адміністрація США оголосила виділення Києву нового пакета військової допомоги, погодившись, попри початковий опір Байдена, включити до нього і "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS - зброї, постачань якої Київ уже давно домагається від Вашингтона.

Водночас подальші пакети американської військової допомоги Україні потребуватимуть схвалення з боку Конгресу США, оскільки нинішній бюджет закінчується наприкінці вересня. Нечисленний, але впливовий блок республіканців у Палаті представників Конгресу виступає проти продовження військової допомоги Україні, наголошуючи на тому, що США мають зосередити увагу на зміцненні власного кордону на тлі масового напливу мігрантів із Центральної та Південної Америки.

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Байден вважає, що час для членства України в НАТО ще не настав

Білий дім пообіцяв домагатися продовження військової допомоги Україні. Водночас Джо Байден висловив думку, що нині невідповідний час для вступу України до НАТО. "Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи приймати Україну до НАТО, чи ні, нині, посеред війни", - заявив американський президент в інтерв'ю телекомпанії CNN у липні.

Рон ДеСантіс, який є губернатором штату Флорида, раніше цього року зазнав шквалу критики з боку впливових республіканців після того, як назвав російську агресію проти України "територіальною суперечкою".

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Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс

ДеСантіс: Членство України в НАТО - не в інтересах США

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