Губернатор Флориди Десантіс висунувся у президенти США

За даними опитувань, близько третини виборців від Республіканської партії підтримали б кандидатуру Десантіса на праймеріз.

Губернатор Флориди республіканець Рон Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії повідомлення про висунення своєї кандидатури на президентських виборах США 2024 року, повідомило агентство Associated Press у середу, 24 травня.

"Я балотуюся в президенти, щоб очолити наше велике повернення Америки", - заявив 44-річний Десантіс у бесіді з власником Twitter Ілоном Маском у голосовому чаті Twitter Spaces.

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Десантіс - головний суперник Трампа на праймеріз республіканців

Американські ЗМІ називають губернатора Флориди основним суперником експрезидента Дональда Трампа серед республіканців. За даними квітневого опитування телекомпанії NBC, 31 відсоток виборців від Республіканської партії підтримали б на праймеріз кандидатуру Десантіса, 46 відсотків виступили за висунення Трампа, який оголосив про своє бажання йти у президенти ще у 2022 році. Опитування USA Today засвідчило, що більшість виборців-республіканців віддають перевагу Трампу, а не Десантісу. Схожі результати дало грудневе опитування видання The Wall Street Journal: 52 і 38 відсотків у Десантіса і Трампа відповідно.

Як зазначає AP, у Десантіса багато спільного з Трампом, зокрема популістська політика, риторика і навіть деякі манери. Із 2015 до 2018 року Десантіс був членом палати представників, далі обійняв посаду губернатора Флориди, заручившись, як пише AP, підтримкою Трампа. У 2022 році він переобрався на другий термін із відривом від суперника майже у 20 відсотків.

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