Племінник Кеннеді братиме участь у виборах президента США

Роберт Кеннеді-молодший позмагається з Джо Байденом за участь в президентських виборах у США 2024 року від Демократичної партії. Він відомий антивакцинаторською позицією і, за даними американських ЗМІ, має скромні шанси.

Племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший офіційно оголосив ввечері 19 квітня про свою участь у виборах президента 2024 року.

69-річний Кеннеді має намір позмагатися за номінацію від Демократичної партії з чинним президентом Джо Байденом, який неодноразово заявляв, що планує балотуватися, але офіційно ще не оголосив цього.

Кеннеді - відомий антивакцинатор

Кеннеді є племінником колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, вбитого в 1963 році, та сином колишнього генерального прокурора й сенатора від штату Нью-Йорк Роберта Ф. Кеннеді, вбитого в 1968 році під час його власної президентської кампанії.

Кеннеді-молодший десятиліттями працював адвокатом з питань захисту довкілля, але з 2005 року став відомим завдяки просуванню теорій змови щодо вакцин, зокрема, пов'язуючи їх з розвитком аутизму, пише агентство AFP.

За поширення дезінформації про вакцини та пандемію коронавірусу його заблокували в YouTube та Instagram. На мітингу у Вашингтоні в січні 2022 року Кеннеді припустив, що американці мають менше свобод під час пандемії, ніж євреї в нацистській Німеччині. Пізніше він вибачився за свої висловлювання, нагадує Reuters.

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Кеннеді має мало шансів на успіх - ЗМІ

Міжнародні агенції зазначають, що, попри впізнаване ім'я, Кеннеді-молодший має "мало шансів на успіх", але його кампанія може послужити платформою для просування "антинаукових теорій".

За номінацію від Демократичної партії з Байденом збирається змагатися також "гуру самодопомоги" Маріанна Вільямсон. Гучних імен, які могли би скласти реальну конкуренцію чинному президентові, поки не звучало.

Президентські вибори відбудуться в США 5 листопада 2024 року. Про намір брати участь у них заявив і колишній президент США Дональд Трамп - від Республіканської партії. Наприкінці січня він розпочав передвиборну кампанію.

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