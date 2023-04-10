Джо Байден заявив про плани на майбутнє

Президент США Джо Байден у коментарі телеканалу NBC підтвердив, що має намір поборотися за другий строк на посаді глави держави. Однак із офіційною заявою він зачекає.
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Чинний президент США Джо Байден має намір висунути свою кандидатуру від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді 2024 року. Про це він розповів у понеділок, 10 квітня, у передачі Today американському телеканалу NBC.
"Я планую брати участь у виборах… але поки що ми не готові робити офіційну заяву", - зазначив Байден перед початком традиційної великодньої гри Easter Egg Roll біля Білого дому.
Раніше, 7 квітня, телеканал CNN передав слова Байдена про те, що він "певно, братиме участь у виборах", проте має намір зробити офіційну заяву щодо цього влітку. Як повідомляють американські ЗМІ, Байден і чинна віцепрезидентка США Камала Харріс мають намір знову йти на вибори в тандемі.
Президентські вибори відбудуться у США 5 листопада 2024 року. Про намір брати участь у них заявив і колишній президент США Дональд Трамп. Наприкінці січня республіканець розпочав виборчу кампанію з виступів у Нью-Гемпширі та Південній Кароліні - штатах, де зазвичай досить рано проводяться первинні вибори.
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