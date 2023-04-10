Джо Байден заявив про плани на майбутнє

Президент США Джо Байден у коментарі телеканалу NBC підтвердив, що має намір поборотися за другий строк на посаді глави держави. Однак із офіційною заявою він зачекає.

Чинний президент США Джо Байден має намір висунути свою кандидатуру від Демократичної партії на президентських виборах у листопаді 2024 року. Про це він розповів у понеділок, 10 квітня, у передачі Today американському телеканалу NBC.

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"Я планую брати участь у виборах… але поки що ми не готові робити офіційну заяву", - зазначив Байден перед початком традиційної великодньої гри Easter Egg Roll біля Білого дому.

Раніше, 7 квітня, телеканал CNN передав слова Байдена про те, що він "певно, братиме участь у виборах", проте має намір зробити офіційну заяву щодо цього влітку. Як повідомляють американські ЗМІ, Байден і чинна віцепрезидентка США Камала Харріс мають намір знову йти на вибори в тандемі.

Президентські вибори відбудуться у США 5 листопада 2024 року. Про намір брати участь у них заявив і колишній президент США Дональд Трамп. Наприкінці січня республіканець розпочав виборчу кампанію з виступів у Нью-Гемпширі та Південній Кароліні - штатах, де зазвичай досить рано проводяться первинні вибори.