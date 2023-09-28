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Кабмін офіційно отримав пропозиції США щодо реформ в Україні

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно отримав від дипломатки США перелік пропозицій Вашингтона щодо реалізації реформ в Україні. Очільник Кабміну запевнив у відданості Києва шляху реформ.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Посолка Сполучених Штаті в Україні Бріджит Брінк офіційно передала в Києві українському уряду для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні. Про це у четвер, 28 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні. Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО", - зазначив Шмигаль у Telegram за підсумками зустрічі з Бріджит Брінк.

Крім того, за його словами під час зустрічі з диппредставницею США американській стороні передали "Концепт посилення стійкості демократії в Україні".

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Як запевнив Шмигаль, цей документ "розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні". "Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об'єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", - додав Шмигаль.

У Києві сподіваються на подальшу підтримку з боку США

Ще однією темою розмови між Шмигалем і американською дипломаткою стала подальша фінансова підтримка України з боку Сполучених Штатів та передача Україні засобів протиповітряної оборони. "Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба", - повідомив очільник українського уряду.

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Нагадаємо, раніше США підготували Україні перелік пріоритетних реформ, виконання яких очікують від Києва в обмін на подальшу допомогу. На завершення деяких з цих реформ виділили три місяці.

До найбільш нагальних перетворень, за даними ЗМІ, віднесено посилення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та низку кроків з посилення Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прозорий відбір нового голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) та завершений перезапуск Вищої ради правосуддя. 

Крім того, перелік містить вимоги щодо реформування роботи наглядових рад державних підприємств "Укренерго" і "Нафтогазу", створення наглядової ради для нового "Укроборонпрому", корпоратизації "Енергоатому". 

На реформування судової гілки влади, міністерства оборони та всіх силових відомств надається від трьох місяців до півтора року.

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Топтема

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Кабмін офіційно отримав пропозиції США щодо реформ в Україні

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