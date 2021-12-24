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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

НАЗК - центральний орган державної виконавчої влади України, який спеціалізується на реалізації антикорупційної політики.

Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дуже локалізована і має превентивну функцію. Воно перевіряє правдивість даних у деклараціях всіх державних службовців і чи відповідає їхній стиль життя заявленим доходам. Якщо виявлять порушення, матеріали справи передадуть до НАБУ. До складу НАЗК входять п'ять членів. Основною формою роботи є засідання, які мають проводитись не менше одного разу на тиждень. Створення НАЗК прописано в українському законі "Про запобігання корупції". Закон ухвалено в жовтні 2014-го року й уведено в дію в квітні 2015-го року.

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК 24.12.2021

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.
Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію 15.12.2021

Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021) 26.08.2021

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.

Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування

Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування 29.06.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що посилює відповідальність за недостовірне декларування, врахувавши пропозиції Володимира Зеленського.
НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка

НАЗК критикує швидке рішення суду щодо призначення Вітренка 18.06.2021

ОАСК розглянув позов щодо припису НАЗК у "безпрецедентні" для українського правосуддя строки, вважає голова НАЗК Новіков.
НАЗК: Вітренко був призначений главою Нафтогазу незаконно

НАЗК: Вітренко був призначений главою "Нафтогазу" незаконно 15.06.2021

Юрій Вітренко під час роботи в міненерго ухвалював рішення щодо "Нафтогазу", тому його призначення головою НАК є незаконним, заявили в НАЗК. Вітренко відповів, що не мав таких повноважень.
Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування

Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування 03.06.2021

Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
Криптовалюта українських посадовців: новий спосіб легалізації доходів?

Криптовалюта українських посадовців: новий спосіб легалізації доходів? 14.04.2021

У деклараціях за 2020 рік криптовалюту задекларували 652 українських посадовців. Чим вона так вабить та чи є у держави механізми фінансового контролю віртуальних валют? Про це - у матеріалі DW.
НАЗК склало адмінпротокол на голову КСУ Олександра Тупицького

НАЗК склало адмінпротокол на голову КСУ Олександра Тупицького 26.03.2021

Протокол на голову Конституційного суду Олександра Тупицького складено через неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів, коли він скасовував засідання суду щодо власного дисциплінарного проступку.
НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів

НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів 11.03.2021

Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів можна дізнатися кількість осіб, яких засудили за корупцію, заявили в НАЗК. Також оновлений Реєстр містить інтерактивну карту правопорушень.
Як розкрадають землю в Україні (відео)

Як розкрадають землю в Україні (відео) 16.02.2021

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.

Як розкрадають землю в Україні (16.02.2021) 16.02.2021

Цього року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак більшість угідь вже і так у приватних руках. Частину їх розкрали, поки діяв мораторій. НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі. Дивіться у поясненні DW.
Верховна Рада створила портал повідомлень для викривачів корупції

Верховна Рада створила портал повідомлень для викривачів корупції 04.02.2021

У Верховній Раді України затвердили зміни до закону "Про запобігання корупції", які дозволять повідомляти про корупцію через Єдиний портал повідомлень.
Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу

Transparency: Негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні відобразяться вже в наступному рейтингу 28.01.2021

Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.
Зеленський підписав закон, що відновлює повноцінну роботу НАЗК

Зеленський підписав закон, що відновлює повноцінну роботу НАЗК 25.12.2020

Підписаний Зеленьким закон усуває законодавчі прогалини у регулюванні діяльності НАЗК, що виникли після скандального рішення КСУ.
Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.
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