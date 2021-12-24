Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

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НАЗК - центральний орган державної виконавчої влади України, який спеціалізується на реалізації антикорупційної політики.
Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дуже локалізована і має превентивну функцію. Воно перевіряє правдивість даних у деклараціях всіх державних службовців і чи відповідає їхній стиль життя заявленим доходам. Якщо виявлять порушення, матеріали справи передадуть до НАБУ. До складу НАЗК входять п'ять членів. Основною формою роботи є засідання, які мають проводитись не менше одного разу на тиждень. Створення НАЗК прописано в українському законі "Про запобігання корупції". Закон ухвалено в жовтні 2014-го року й уведено в дію в квітні 2015-го року.
Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.
Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
Цього року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак більшість угідь вже і так у приватних руках. Частину їх розкрали, поки діяв мораторій. НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі. Дивіться у поясненні DW.
Україна за 2020 рік покращила показники в "Індексі сприйняття корупції", але в ньому не були враховані резонансні рішення КСУ. DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.