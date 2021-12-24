Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

НАЗК - центральний орган державної виконавчої влади України, який спеціалізується на реалізації антикорупційної політики.

Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дуже локалізована і має превентивну функцію. Воно перевіряє правдивість даних у деклараціях всіх державних службовців і чи відповідає їхній стиль життя заявленим доходам. Якщо виявлять порушення, матеріали справи передадуть до НАБУ. До складу НАЗК входять п'ять членів. Основною формою роботи є засідання, які мають проводитись не менше одного разу на тиждень. Створення НАЗК прописано в українському законі "Про запобігання корупції". Закон ухвалено в жовтні 2014-го року й уведено в дію в квітні 2015-го року.