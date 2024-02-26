Новий голова НАЗК - викликів багато, чи впорається?

Переможцем у конкурсі на посаду голови Національного агентства із запобігання корупції оголошено детектива НАБУ Віктора Павлущика. Чи зуміє він подолати виклики, які стоять перед НАЗК?

Один з найголовніших антикорупційних органів України Національне агентство з запобігання корупції проходить процес змін - у середині січня закінчилися повноваження очільника НАЗК Олександра Новікова, і конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду нового голови НАЗК мала знайти йому заміну.

І от у неділю, 25 лютого, оголосили переможця з поміж 64 кандидатів, які подалися на конкурс. Ним став старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) - Віктор Павлущик. Він отримав підтримку всіх шести членів конкурсної комісії - як міжнародників, так і з урядової квоти.

"Конкурсна комісія визначила, що він (Павлущик. - Ред.) має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов'язків голови НАЗК, а також - відповідає критеріям компетентності та доброчесності", - зазначили в НАЗК.

Що відомо про переможця конкурсу НАЗК Віктора Павлущика

Як зазначається в біографії Віктора Павлущика, яку опублікувала антикорупційна організація Трансперенсі Інтернешнл Україна, у 2008 році він отримав диплом спеціаліста з правознавства Національної академії Служби безпеки України, а у 2014 році - за спеціальністю "міжнародний бізнес" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після завершення Національної академії СБУ у 2008 - 2015 роках Павлущик проходив військову службу в органах Служби безпеки України на оперативних посадах та посадах керівного складу.

На посаді старшого детектива - керівника відділу детективів НАБУ Павлущик працював з 2015 року. У 2023 році він взяв участь у конкурсі на директора НАБУ, а восени 2023 також подавав документи для участі у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Що говорять про майбутнього голову НАЗК антикорупційні активісти

Прокоментувати перемогу детектива НАБУ Павлущика в змаганні за посаду голови НАЗК DW попросила представницю Центру протидії корупції Олену Щербан. "Переміг детектив НАБУ. Відомо, що він був у слідчій групі, яка розслідувала резонансну справу щодо суддів Окружного адмінсуду, справу щодо голови судової адміністрації, завершувала справу щодо голови Верховного суду Всеволода Князєва. У нього немає стільки досвіду керування великими колективами, але його не було й у попередніх керівників", - коментує Щербан.

Павлущик кілька разів проходив відбіркові конкурси на посади в антикорупційні органи та суддівські органи, і в антикорупційних активістів, за словами Щербан, поки що запитань до його доброчесності немає. "В ході розслідувань справ НАБУ, де він брав участь, виглядає, що це людина стійка й готова протистояти тиску, але покаже час", - каже представниця Центру протидії корупції. Чимало експертів характеризують Віктора Павлущика як "амбітну та цілеспрямовану людину".

Виклики перед майбутнім головою НАЗК серйозні

Але чи впорається він з викликами, які стоять перед НАЗК? Експертка з антикорупційної політики Центру політико-правових реформ Ольга Піскунова вказує на те, що новий керівник Національної агенції з запобігання корупції має владнати питання з веденням списку фізосіб та компаній, причетних до війни в Україні. НАЗК хоч і складає цей список, але законодавством такі функції для нього не передбачені. Отже, наголошують антикорупційні експерти, потрібно, або внести зміни до законодавства, або звільнити НАЗК від виконання цих обов'язків.

Піскунова також сподівається, що новий керівник прискорить виконання державної антикорупційної програми та антикорупційної стратегії, які мусять оновлюватися що п'ять років. "На реалізацію цих документів та всіх запланованих заходів залишилося два роки, а там їх більше тисячі. Також вже варто замислитися про підготовку нових стратегічних документів на 2026 рік", - каже Піскунова.

Але головне, на думку Піскунової, те, що Віктору Павлущику як голові НАЗК необхідно буде тепер переорієнтуватися на запобігання корупції, адже як детектив НАБУ він займався протидією корупції. "А це трішки інший напрямок", - каже Піскунова. За її словами, також йому доведеться стикнутися з організацією великої кількості заходів з перевірки декларацій державних службовців за останні три роки та моніторингу фінансування політичних партій. Такі перевірки були скасовані з початком повномасштабної війни Росії проти України, але згодом були відновлені. Також на НАЗК покладене зобов'язання організувати новий напрямок - створення та ведення реєстру лобістів, закон про функціонування в Україні яких Верховна Рада ухвалила кілька днів тому.

Під пильним наглядом громадянського суспільства

"Перед новим головою НАЗК постають справді великі виклики з реформування та розвитку інституції, зокрема відповідно до рекомендацій за результатами зовнішнього аудиту НАЗК. Як впорається новий очільник - ми побачимо з часом. Ми зі свого боку будемо й надалі уважно моніторити роботу агентства та його нового голови", - запевнила заступниця виконавчого директора Трансперенсі Інтернешнл Україна з юридичних питань Катерина Риженко.

Водночас громадські активісти відзначають, що комісія з обрання голови НАЗК продемонструвала високий рівень прозорості конкурсу. "Переміг найкращий кандидат за версією конкурсної комісії, і зауважень до її роботи немає, бо комісія публічно здійснювала обговорення кандидатів, пояснювала свої мотиви", - зазначає Олена Щербан з Центру протидії корупції. Саме тому, за її словами, громадські активісти позитивно оцінюють результати конкурсу й сподіваються на ефективну роботу відібраного кандидата.

Тепер уряд ще має затвердити Віктора Павлущика на посаді голови НАЗК.