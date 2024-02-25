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ПолітикаУкраїна

Конкурсна комісія оголосила переможця на посаду голови НАЗК

Роман Губа
25 лютого 2024 р.

Переможцем конкурсу на посаду керівника НАЗК став керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик, оголосила конкурсна комісія. Тепер його кандидатуру має затвердити уряд.

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Учасник антикорупційної акції протесту (ілюстративне фото)
Учасник антикорупційної акції протесту (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) став Віктор Павлущик. Про відповідне рішення конкурсної комісії повідомляється увечері у неділю, 25 лютого, на сторінці у Facebook агентства. У повідомленні зазначається, що його кандидатуру підтримали всі шість членів комісії.

"Очікуємо на відповідне рішення уряду", - повідомили у НАЗК.

Зараз Павлущик є старшим детективом - керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). 

"Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності", - йдеться у повідомленні.

Строк повноважень попереднього голови НАЗК Олександра Новікова сплив 15 січня цього року. Новіков очолював агентство з 15 січня 2020 року.

Раніше у НАЗК повідомляли, що із 50 претендентів перший етап конкурсу пройшли 24 кандидати. Загалом на це місце претендувала 51 людина, але один з кандидатів зняв свою кандидатуру.

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Звинувачення Шмигаля

11 січня 2024 року стало відомо, що Новіков склав протокол про вчинення прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем корупційного правопорушення. За твердженням агентства, прем'єр буцімто незаконно розголосив інформацію про викривача корупції у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), оскільки доручив опрацювати відповідну скаргу чиновникам самого агентства. В результаті голова КРАІЛ Іван Рудий, на якого і скаржився заявник, відкрив проти того дисциплінарне провадження.

Протокол щодо Шмигаля скерували до Печерського районного суду міста Києва, який закрив справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. 

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