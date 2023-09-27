США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

США склали список пріоритетних реформ, від виконання яких залежить отримання Україною подальшої допомоги. На завершення деяких з реформ виділили три місяці. Чому саме зараз Київ отримав жорсткий дедлайн?

США передали Україні перелік пріоритетних реформ, виконання яких очікують від Києва в обмін на подальшу допомогу. "Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу - мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують", - наголошується у повідомленні посольства США в Україні .

Конкретні вимоги з жорсткими дедлайнами

Раніше видання "Українська правда" оприлюднило текст листа, що його заступник радника Білого дому з нацбезпеки Майк Пайл надіслав Координаційній платформі донорів. Лист, який, за даними "Української правди", отримали також прем'єр-міністр України та Офіс президента, містить перелік пріоритетних реформ, котрі має реалізувати Київ. У листі прописані чіткі часові рамки впровадження реформ та їхня пріоритетність. Водночас видання зазначає, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.

До найбільш нагальних перетворень віднесено посилення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та низку кроків з посилення Національного антикорупційного бюро (НАБУ), до яких належить, наприклад, збільшення його штату до 300 осіб, посилення кримінальної спроможності НАБУ та збереження його незалежності. На реалізацію цих перетворень надається три місяці.

Також упродовж трьох місяців має бути відновлена вимога до розкриття інформації про активи та фінансову звітність, проведений незалежний, прозорий відбір нового голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) та завершений перезапуск Вищої ради правосуддя. На реформування судової гілки влади, міністерства оборони та всіх силових відомств надається від трьох місяців до півтора року.

Окрім цього, перелік містить вимоги щодо реформування роботи наглядових рад державних підприємств "Укренерго" і "Нафтогазу", створення наглядової ради для нового "Укроборонпрому", корпоратизації "Енергоатому".

Читайте також: Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Юрчишин: часові ліміти жорсткі, але в строки вкластися можна

"Знаючи звичку української влади затягувати виконання реформ до останнього моменту, то зараз дедлайни дуже чіткі і прив'язані до конкретних напрямків", - сказав у розмові з DW перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин з фракції "Голосу". На його переконання, попри жорсткі часові ліміти всі реформи з переданого США списку можуть бути виконані вчасно.

"Якщо українська влада перестане наступати на ті самі граблі й відразу робитиме все правильно, як вимагають наші партнери, і пропонуватимуть рішення, які можна кваліфікувати, як такі, що відповідають рекомендаціям, то можна вкластися в строки. Не легко, але можна", - переконаний Юрчишин. Він наголошує, що з усіх реформ, які Україні потрібно завершити протягом трьох місяців, у Верховній Раді вже є законопроєкти, за які необхідно лише проголосувати.

Читайте також: Коломойський під слідством: що "світить" олігарху?

Реформи в обмін на зброю?

Лист США з переліком реформ викликав в Україні палкі дебати. Хоча у листі, оприлюдненому "Українською правдою", й не зазначено, яка саме допомога Сполучених Штатів ставиться у залежність до виконання Україною реформ, однак дехто розцінив це як "реформи в обмін на зброю". "Так, реформуватися потрібно. І США цілком можуть вимагати реформ у обмін на фінансування українського бюджету, гуманітарної допомоги, фінансування програм. Але, не щодо поставок зброї, адже снаряди та танки у нас ніхто не краде й на базарах не продає. Нам дуже нетуманно натякають: "Реформуйся, або здохніть", - не приховує емоцій журналістка, ведуча програм телеканалу "Суспільне Крим" Лариса Волошина.

Колишній в.о генпрокурора України, депутати кількох попередніх скликань Верховної Ради Віктор Чумак акцентує увагу на те, що вимоги США щодо реформ не нові для України, про них міжнародні партнери говорили, починаючи з 2014 року, однак протягом цього часу українська влада не втілювала їх, а імітувала. "Для чого? Влада мінялась і кожна нова відвойовувала собі час для безконтрольного збагачення. Тепер інструмент Заходу це зброя і військова підтримка. Значить на кону не просто підтримка, а саме існування держави", - написав у Facebook Чумак.

Директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у своїй колонці на "Українській правді" пише, що оприлюднення списку чітких вимог свідчить про те, що внутрішніх важелів впливу на українську владу вже недостатньо і це тривожно. "Найменше хотілось би, щоб наші відносини із США звелись до обміну списками - з нашого боку озброєнь, з їхнього - реформ. Причому, обидва б ці списки виконувались дуже формально. Ми б ставили їм некомфортні питання щодо потреб для фронту, вони б ставили нам ще більше щодо корупції та тих, хто з нею асоціюється у владі", - зауважує Гетьманчук.

Тим часом, як повідомив "Голос Америки", у Вашингтоні заявили, що "проєкт списку пріоритетних реформ, який США передали для обговорення та відгуків на нещодавній зустрічі, не є умовою для майбутньої військової допомоги".

Цього разу Україні треба серйозно ставитися до вимог США

Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук вважає, що поява такого листа зі списком пріоритетних реформ з чіткими дедлайнами обумовлена передвиборною боротьбою в США. "Є група конгресменів, які критично ставляться до надання Україні допомоги й капіталізують це у передвиборній боротьбі президентської кампанії. Поява такого списку має на меті заспокоїти виборців і продемонструвати, що витрата грошей американських платників податків супроводжується певними умовами і відтак не є марнотратством з боку адміністрації Джо Байдена", - прокоментував у розмові з DW Герасимчук.

На переконання директора Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенка, вимога США посилити громадський контроль над діяльністю українських державних установ сприятиме розвитку демократії в Україні, особливо в умовах війни. У своїй колонці на порталі NV він пише, що це стало наслідком проблем і з державними закупівлями, і з бюджетним процесом у деяких українських відомствах.

"Врешті-решт все це відповідає нашим інтересам, - вважає Фесенко. - Саме тому в даному випадку не йдеться про якісь "забаганки" наших партнерів, чи про "зраду". Схожі ситуації і схожі поради партнерів бували у нас і раніше, наприклад, коли ухвалювалось антикорупційне законодавство, створювались нові антикорупційні інституції, а пізніше - антикорупційний суд". Водночас Фесенко наголосив, що цього разу українській владі ставитись до вимог США потрібно серйозно.