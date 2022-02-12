Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".