Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

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НАБУ - правоохоронний орган з виявлення та розкриття корупційних злочинів.
Основні завдання Національного антикорупційного бюро України - попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених високопосадовцями. Фактично НАБУ має боротися з VIP-корупціонерами - міністрами, депутатами, суддями, прокурорами, керівниками органів влади та місцевого самоврядування. Слідчі НАБУ мають право заводити справи, вимагати відомості про майно, доходи, видатки осіб, безперешкодно входити до держорганів тощо. У НАБУ є власні спецпризначенці й навіть бронетранспортери. 16 квітня 2015 року президент України підписав указ про створення НАБУ. Зараз в НАБУ працюють 560 осіб за граничної чисельності персоналу в 700 співробітників.
Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".
14 мільйонів доларів на рахунках, підконтрольних родині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, залишаються заблокованими на рахунках у Ліхтенштейні, попри зняття санкцій з колишнього посадовця.
Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".