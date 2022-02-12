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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

НАБУ - правоохоронний орган з виявлення та розкриття корупційних злочинів.

Основні завдання Національного антикорупційного бюро України - попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених високопосадовцями. Фактично НАБУ має боротися з VIP-корупціонерами - міністрами, депутатами, суддями, прокурорами, керівниками органів влади та місцевого самоврядування. Слідчі НАБУ мають право заводити справи, вимагати відомості про майно, доходи, видатки осіб, безперешкодно входити до держорганів тощо. У НАБУ є власні спецпризначенці й навіть бронетранспортери. 16 квітня 2015 року президент України підписав указ про створення НАБУ. Зараз в НАБУ працюють 560 осіб за граничної чисельності персоналу в 700 співробітників.

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень

Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень 12.02.2022

ВАКС заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі у 1,4 мільйона гривень . Альтернативою арешту є застава у майже 15 мільйонів гривень.
Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 07.02.2022

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".

НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 03.02.2022

Наприкінці січня депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" затримали через отримання хабаря у пів мільйона гривень. НАБУ оголосило депутата в розшук, адже він переховується і не з'вляється на виклики правоохоронців.
В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії

В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії 28.01.2022

Правоохоронці затримали "на гарячому" депутата Верховної Ради. За повідомленнями ЗМІ, це народний обранець від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних.

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК

Суддя КСУ не задекларував земельну ділянку в Криму - НАЗК 24.12.2021

Судді КСУ Віктор Кривенко не вказав у декларації інформацію щодо ділянки в Криму, повідомили в НАЗК. Ці дані агентство передало до НАБУ. Низку порушень знайшли у деклараціях інших суддів.
Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром

Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром 23.12.2021

14 мільйонів доларів на рахунках, підконтрольних родині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, залишаються заблокованими на рахунках у Ліхтенштейні, попри зняття санкцій з колишнього посадовця.
Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію 15.12.2021

Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України

МВФ оприлюднив умови нових траншів для України 24.11.2021

Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у майже 700 мільйонів доларів. Умовами для нових траншів є, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад "Нафтогазу, "Енергоатому" та "Укренерго".
САП більше року без керівника: чому зривається конкурс

САП більше року без керівника: чому зривається конкурс 25.10.2021

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже понад рік без керівництва. Міжнародні партнери критикують, однак "знайти крайнього" у зриві конкурсу не так то й просто. DW розбиралася.
Верховна Рада змінила статус НАБУ

Верховна Рада змінила статус НАБУ 19.10.2021

Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.
Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами? 12.10.2021

Одеський мер знову уник в'язниці - Антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні злочинній організації у розтраті одеської землі. Про подробиці нових обвинувачень - в матеріалі DW.
Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт

Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт 11.10.2021

Колишньому судді з Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, подовжили домашній арешт до 14 грудня.
Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень

Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень 11.10.2021

Міський голова Одеси заявив DW, що таких грошей не має й оскаржуватиме рішення суду. Антикорупційна прокуратура підозрює Труханова у зловживанні службовим становищем при виділенні землі під забудову.

НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції Приватбанку

НАБУ вивчає згадані у Pandora Papers транзакції "Приватбанку" 04.10.2021

У рамках розслідування "справи Приватбанку" Національне антикорупційне бюро України аналізує транзакції, згадані у журналістському розслідуванні Pandora Papers. У ньому фігурує президент України Володимир Зеленський.
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