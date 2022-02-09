Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційна прокуратура".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - самостійний структурний підрозділ Генпрокуратури України (ГПУ), який перейняв від ГПУ всі завдання щодо боротьби з корупцією. На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) покладені обов'язки з нагляду за розслідуваннями Національного антикорупційного бюрок України (НАБУ), а також підтримка держобвинувачення та представництво інтересів українців і держави в судах за злочинами, пов'язаними з корупцією. До загальної структури САП входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, де офіси має НАБУ. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру утворено у вересні 2015-го року.