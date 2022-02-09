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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційна прокуратура".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - самостійний структурний підрозділ Генпрокуратури України (ГПУ), який перейняв від ГПУ всі завдання щодо боротьби з корупцією. На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) покладені обов'язки з нагляду за розслідуваннями Національного антикорупційного бюрок України (НАБУ), а також підтримка держобвинувачення та представництво інтересів українців і держави в судах за злочинами, пов'язаними з корупцією. До загальної структури САП входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, де офіси має НАБУ. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру утворено у вересні 2015-го року.

Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 07.02.2022

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".

Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП

В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП 20.12.2021

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що може відтермінувати його обрання попри обіцянки України західним партнерам.
Посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП

Посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП 02.12.2021

Комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликають не затягувати із конкурсним відбором у САП. Незалежні антикорупційні інституції вирішальні для процвітання України, заявили посли G7.
САП більше року без керівника: чому зривається конкурс

САП більше року без керівника: чому зривається конкурс 25.10.2021

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже понад рік без керівництва. Міжнародні партнери критикують, однак "знайти крайнього" у зриві конкурсу не так то й просто. DW розбиралася.
Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна 18.10.2021

Ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна визнали невинуватим у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень.

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами? 12.10.2021

Одеський мер знову уник в'язниці - Антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні злочинній організації у розтраті одеської землі. Про подробиці нових обвинувачень - в матеріалі DW.
Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень

Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень 11.10.2021

Міський голова Одеси заявив DW, що таких грошей не має й оскаржуватиме рішення суду. Антикорупційна прокуратура підозрює Труханова у зловживанні службовим становищем при виділенні землі під забудову.

ЄС і США розчаровані затримками в обранні керівника САП

ЄС і США розчаровані затримками в обранні керівника САП 09.10.2021

Євросоюз і Сполучені Штати дуже розчаровані "незрозумілими та невиправданими" затримками в обранні керівника САП та закликають відновити проведення конкурсу якнайшвидше.
Брату голови ОАСК Юрію Зонтову висунули нову підозру

Брату голови ОАСК Юрію Зонтову висунули нову підозру 20.09.2021

НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру в недостовірному декларуванні. За даними ЗМІ, йдеться про Юрія Зонтова - рідного брата голови ОАСК Павла Вовка.

Антикорупційний суд не дозволив арешт Януковича

Антикорупційний суд не дозволив арешт Януковича 26.10.2020

Суд відмовив у клопотанні прокурорів САП про взяття Януковича під варту через порушення правил оголошення в міжнародний розшук.
Зеленський про скандал з САП і безвіз: дехто досі вважає себе монархом

Зеленський про скандал з САП і безвіз: дехто досі вважає себе "монархом" 18.09.2020

Володимир Зеленський запевнив, що підтримує позицію західних партнерів про необхідність ретельного та прозорого обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
САП повідомила про часткове закриття справи Роттердам+

САП повідомила про часткове закриття справи "Роттердам+" 28.08.2020

Справу "Роттердам+" закрито в частині, що стосується підозрюваних, заявили у САП. Підстави - відсутність достатніх доказів їхньої провини і складу злочину.
Назар Холодницький звільнився: що буде далі з САП?

Назар Холодницький звільнився: що буде далі з САП? 21.08.2020

За кілька місяців до закінчення своєї каденції на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раптово написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення 21.08.2020

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про своє звільнення. У наказі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової зазначається, що він звільнився за власним бажанням.
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