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США призначили наглядача за коштами Україні

Аліна Коломієць
23 вересня 2023 р.

Контролювати використання Україною виділеної їй допомоги буде генеральний інспектор міноборони США Роберт Сторч. Він розпочне роботу 18 жовтня.

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Прапори США та України у Вашингтоні
США призначили інспектора для контролю використання Україною нааданої допомоги.Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Сполучені Штати Америки призначили наглядача за виділеними Україні коштами, повідомило в ніч на суботу, 23 вересня, американське видання CNN. Ним став генеральний інспектор міністерства оборони США (Пентагон) Роберт Сторч.

Він розпочне роботу 18 жовтня. Сторч співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), щоб контролювати близько 113 мільярдів доларів допомоги, які були направлені Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Минулого тижня він створив нову команду в Україні для кращого моніторингу американської безпекової допомоги. Один із високопоставлених представників США вже розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

У Конгресі закликали до посилення контролю

На розгляді Конгресу США зараз знаходиться запит Білого дому про виділення Україні 24 мільярдів доларів. На його тлі республіканці закликали адміністрацію президента США Джо Байдена посилити контроль за використанням наданої допомоги - "для запобігання корупції". 

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, провідний член Комітету з питань збройних сил, разом з кількома своїми колегами привітав призначення Сторча. "Призначення провідного генерального інспектора допоможе гарантувати, що Конгрес підтримає оборону України у найбільш відповідальний та ефективний спосіб", - сказав він.

Посолка України в США Оксана Маркарова раніше казала в інтерв'ю The Huffington Post, що Київ відкритий до ретельнішого спостереження за виділеними коштами. За її словами, США вже мають трьох спостерігачів, які відстежують допомогу Україні на понад 75 мільярдів доларів, - у Пентагоні, Держдепі та USAID. Вони не знайшли доказів масових зловживань, визнавши складність у веденні звітності під час війни, зазначила дипломатка.

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