Як ЄС контролює фінансування України?

Захід продовжує нарощувати фінансову підтримку Києву. При цьому як у США та ЄС, так і в самій Україні розуміють, що проблема корупції залишається. DW дізналася, який контроль над коштами для Києва здійснюють в Євросоюзі.

Для контролю над допомогою Україні і запобігання корупції у Сполучених Штатах обговорюють створення посади спеціального інспектора, повідомило днями видання Politico з посиланням на джерела. За цими даними, таку умову може висунути Республіканська партія на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще 24 мільярдів доларів США для підтримки Києва.

Бояться корупції й самі українці: згідно з нещодавнім опитуванням Transparency International, найбільші побоювання мешканців країни щодо повоєнної відбудови викликають потенційні корупційні схеми на великих проєктах (73 відсотки респондентів), а також відсутність контролю над процесами та розтрата коштів (68 відсотків респондентів). Тим часом Європейський Союз планує надати Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом наступних чотирьох років. DW попросила Європейську Комісію пояснити, як вона стежить за фінансуванням, яке Євросоюз надає Києву. На запитання редакції письмово відповів офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Петер Стано, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2020

DW: Як Євросоюз контролює кошти, що виділяються Україні?

Петер Стано: Фінансування, яке перебуває у компетенції Єврокомісії, здійснюється відповідно до системи внутрішнього контролю. Вона включає цілу низку внутрішніх і зовнішніх заходів, наприклад, моніторинг і оцінку, фінансові перевірки, перевірки витрачених коштів, аудит.

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Якщо конкретніше, то всі дії можуть піддаватися перевіркам з боку співробітників Єврокомісії перед виплатами, а також перевірці витрат, яку проводять незалежні аудитори від імені Єврокомісії з фокусом на законність і регулярність витрат, відображених у звітах. Крім того, Європейська аудиторська палата (ECA) може проводити два види аудиту: за витратами - з фокусом на законність і регулярність операцій та за результатами діяльності - щоб оцінити, наскільки ефективно й раціонально було використано кошти ЄС. Крім цього, Бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) і Європейська прокуратура (EPPO) можуть розслідувати будь-які з цих дій.

Які основні проблеми було виявлено під час здійснення контролю над коштами ЄС в Україні? Що необхідно поліпшити у сфері прозорості та ефективності?

У рамках програми макрофінансової допомоги на 2023 рік ЄС надає Україні передбачуваний, великий і своєчасний інструмент фінансування на суму до 18 мільярдів євро у вигляді незв'язаної та нецільової підтримки, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у фінансуванні. Ця допомога визначається умовами проведення певної політики, узгодженими Єврокомісією та українською владою і закріпленими в Меморандумі про взаєморозуміння.

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Особлива увага в цих політичних умовах приділяється питанням верховенства закону та врядування, зокрема, боротьбі з корупцією. Задана програма реформ сприяє підвищенню макроекономічної стабільності України, зміцненню її інститутів і підготовці ґрунту для успішного відновлення, а також підтримці зусиль країни на європейському шляху. На додаток до виконання політичних умов українська влада регулярно надає Єврокомісії бюджетну інформацію.

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Що, на думку Єврокомісії, вже покращилося в Україні у цій сфері?

Для додаткового захисту фінансових інтересів ЄС зовнішній консультант провів "Операційну оцінку". Ця процедура дає змогу отримати обґрунтовані гарантії функціонування адміністративних процесів і фінансових механізмів в Україні у контексті витрачання коштів Євросоюзу. Ця оцінка підтвердила, що системи управління державними фінансами та інші фінансові механізми України значно покращилися за роки, що минули після попередньої оцінки 2018 року.

Одним із прикладів довоєнного прогресу є сфера закупівель, яка також матиме вирішальне значення для повоєнного відновлення. Після запровадження обов'язкового використання системи електронних закупівель ProZorro для всіх закупівель на суми понад 50 000 гривень доступ економічних суб'єктів до держконтрактів було спрощено, він став прозорішим і конкурентнішим. Уряд України зберігає прихильність до вдосконалення систем і процесів управління державними фінансами, при цьому низка найважливіших реформ уже була проведена або перебувала в процесі реалізації до того, як російська агресія різко сповільнила подальший прогрес.

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Чи не могли б ви докладніше розповісти про новий підхід до контролю над коштами, який планується використовувати для майбутньої макрофінансової допомоги Україні?

У червні 2023 року Єврокомісія запропонувала створити фонд для України розміром у 50 мільярдів євро, який підтримуватиме відновлення, реконструкцію та модернізацію країни протягом 2024-2027 років. Фонд також підтримуватиме реформи в Україні на шляху до вступу в ЄС. Переговори щодо цієї пропозиції вже почалися з Радою ЄС та Європарламентом. Мета Єврокомісії - до кінця року досягти угоди, яка дасть змогу фонду стартувати на початку 2024 року.

За допомогою нового механізму пропонується ще більше розширити повноваження Єврокомісії щодо здійснення аудиту та контролю порівняно з наявними інструментами. Ці повноваження будуть закріплені в рамковій угоді з урядом України і стануть обов'язковою умовою для виділення коштів із фонду. Так, наприклад, передбачається, що Єврокомісія виступатиме в ролі спостерігача і здійснюватиме перевірки протягом проєктного циклу, зокрема, і щодо закупівель, які здійснюють українські партнери. Зі свого боку, Україна також повинна буде модернізувати свої системи аудиту та контролю для підвищення ефективності. Пропонується також створити незалежну раду аудиторів, яка звітуватиме перед Єврокомісією про можливе нецільове використання коштів ЄС.