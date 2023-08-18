Браковані міни: СБУ викрила корупційну схему на 270 млн грн

Приватні компанії поставили ЗСУ браковані артилерійські міни. Засоби ураження повернули виробникам для виправлення недоліків, втім досі жодної одиниці за держзамовленням ЗСУ не отримали, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що викрила корупційну схему під час виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 мільйонів гривень. Про це повідомили в українській спецслужбі у п'ятницю, 18 серпня.

"Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні в Telegram.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від міністерства оборони на виробництво цього виду боєприпасів і мали поставити їх до лютого 2022 року. Однак, зазначають в СБУ, до цього строку міноборони отримало лише частину замовлених мін, які "до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху".

В СБУ наголошують, що такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів в бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. Це з'ясували фахівці оборонного відомства під час випробувань одержаних артилерійських мін, зазначають у СБУ. Браковану партію повернули виробникам, аби ті виправили виявлені недоліки, наголосили у службі.

"Підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням", - наголошують правоохоронці.

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В СБУ додали, що двом керівникам компаній повідомлено про підозру за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). У разі доведення провини їм загрожує до восьми років тюрми. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки, кажуть у відомстві.