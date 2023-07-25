Євросоюз передав Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну

Україна отримала шостий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

Євросоюз перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро. Про це у вівторок, 25 липня, повідомила президенткаЄвропейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше", - зазначила фон дер Ляєн у Twitter.

Нинішня допомога - шостий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік, повідомили у міністерстві фінансів України. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 мільярдів євро. З них 10,5 мільярда євро надійшло до державного бюджету України у 2023 році, зазначають в мінфіні. Наступні транші в рамках програми будуть надходити до держбюджету протягом року щомісяця з урахуванням виконання Україною узгоджених умов.

Україна повинна погасити кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Нагадаємо, що 20 червня Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування України у обсязі близько 50 мільярдів євро на період 2024-2027 років.