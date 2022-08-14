ISW: У РФ серйозні проблеми з постачаннями війська на західному березі Дніпра

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 14 серпня (час київський).

++08.00++

Як повідомляє уранковому зведеннігенштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. На Слов'янському та Донецькому напрямках обстріли українських підрозділів здійснювалися із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара

++07.50++

На південному напрямку українські війська 13 серпня знищили два склади боєприпасів ЗС РФ у Музиківці та Новій Каховці (Херсонщина), повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Воно також відзвітувало про знищення російського танка Т-72 і про те, що безпілотник ЗС РФ "Орлан-10", який вів розвідку лінії узбережжя, пострілом "з літального апарату був модифікований у підводний".

Перевірити наявні дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++07.30++

Серйозні проблеми із постачанням угруповання російських військ на західному березі Дніпра, швидше за все, зроблять його вразливим навіть у разі нечисленних українських контратак. Тим більше, воно буде нездатне наступати, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У зведенні йдеться, що ЗСУ 13 серпня, мабуть, серйозно зруйнували своїм ударом міст Каховської ГЕС - останній, яким ЗС РФ могли перекидати важку техніку. Тепер, якщо мости через Дніпро не вдасться відновити, постачання угруповання російських військ можливе лише повітрям або понтонними переправами - проте перевозити таким чином вантажі у необхадній кількості "недоцільно, якщо взагалі можливо", вказують американські аналітики.

++07.15++

Російські війська завдали ударів по порту та житлових кварталах Миколаєва, повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь". "Трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах та промислових об'єктах міста", - йдеться у зведенні. Внаслідок нападу одна людина поранена, пошкоджено кілька будівель.