Іран вкотре заперечив передачу Росії балістичних ракет

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання його країною балістичних ракет Росії. Цю заяву він зробив напередодні того, як ЄС має запровадити санкції проти Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у неділю, 13 жовтня, заперечив надання його країною балістичних ракет Росії. За його словами, він передав це повідомлення верховному представнику Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю під час зустрічі у Нью-Йорку.

"Я чітко сказав і повторюю ще раз: ми не надавали балістичні ракети Росії. Якщо Європі потрібен привід, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайти іншу історію", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

Також Аракчі наголосив, що "ірано-російська військова співпраця не є новою і має свою історію, задовго до початку української кризи", а "деякі європейці надали ізраїльському режиму всі види сучасного озброєння і беруть участь у військовій операції проти Ірану".

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ЄС планує ввести санкції проти Ірану

У п'ятницю агентство Reuters з посиланням на двох європейських дипломатів і високопоставленого чиновника ЄС повідомило про те, що у понеділок Європейський Союз має запровадити санкції проти осіб і організацій, пов'язаних з передачею Іраном балістичних ракет Росії.

За словами одного з дипломатів, міністри закордонних справ ЄС затвердять санкції проти 14 осіб і організацій, пов'язаних з передачею ракет, включаючи авіакомпанії та інші компанії. Чиновники ЄС не назвали ці фірми чи особи. Дипломати раніше заявляли, що ЄС розглядає заходи, які могли б обмежити діяльність національної авіакомпанії Iran Air.

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Як повідомив Reuters на умовах анонімності високопосадовець ЄС, Аракчі заявив Боррелю під час зустрічі, що Іран поставив Росії "ракети малої дальності", які можуть літати на відстань до 250 кілометрів. Нібито іранський міністр наполягав на тому, що ракети не були балістичними, і не уточнив, коли вони були передані, додає Reuters.

Заяви Заходу про передачу іранських ракет РФ

У вересні Сполучені Штати Америки, посилаючись на розвіддані, заявили про те, що Росія отримала балістичні ракети з Ірану для війни в Україні. Вашингтон негайно запровадив санкції проти кораблів і компаній, які, за його словами, були причетні до передачі зброї.

Після цього ЄС заявив, що отримав "достовірну інформацію" про передачу іранських балістичних ракет Росії, а глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель запропонував "значний набір рішучих і цілеспрямованих заходів" проти Ірану у відповідь. Пакет, який мають схвалити у понеділок, стане першим результатом цієї пропозиції.

Після звинувачень США президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії відтоді, як він вступив на посаду в серпні.