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Ілон Маск - найбагатша людина світу
Ілон Маск - найбагатша людина світуФото: JUSTIN SULLIVAN/AFP/Getty Images
СуспільствоСвіт

Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу

Сергій Ромашенко
28 хв. тому

Статки Маска збільшилися на тлі зростання акцій компанії Tesla і він знову став найбагатшою людиною у світі, підрахували у Bloomberg.

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей планети за версією Bloomberg. Статки Маска, за даними агентства на вівторок, 28 лютого, збільшилися до 187,1 мільярда доларів на тлі зростання акцій компанії Tesla. З мінімуму 6 січня папери виробника електрокарів зросли в ціні на 70 відсотків - до 207,63 долара за акцію.

Особисті статки власника Twitter Ілона Маска, за версією Bloomberg, перевищили статки глави групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, який був лідером у списку протягом двох останніх місяців. Bloomberg оцінює майно Арно в 185,3 мільярда доларів.

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Forbes: Арно - як і раніше лідер

Водночас за версією журналу Forbes, який складає рейтинг мільярдерів у режимі реального часу, перше місце в списку посідає Бернар Арно (206,3 мільярда доларів), на другому - Ілон Маск (197,7 мільярда). Маск поступився Бернару Арно місцем лідера в рейтингах у грудні.

Bloomberg повідомило в грудні, що Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила понад 200 мільярдів доларів. На піку в листопаді 2021 року його статки оцінювали в 340 мільярдів доларів, наприкінці 2022 року - у 137 мільярдів.

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