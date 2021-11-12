Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно заступив на посаду мера Харкова. Церемонія складання присяги міського голови відбулась у четвер, 11 листопада, на позачерговій сесії Харківської міськради.

Голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко вручила йому посвідчення та посадовий нагрудний знак мера Харкова.

Нагадаємо, щоб обратись мером Харкова на позачергових виборах 31 жовтня, Ігору Терехову вистачило трохи більше ніж 146 тисяч голосів - це десята частина мешканців найбільшого після столиці мегаполіса України. Майже три чверті виборців міста взагалі проігнорували голосування.

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Терехов будував передвиборну кампанію з позиції "господарника"

Свою кампанію за крісло мера, яка фактично почалася в день оголошення про смерть Геннадія Кернеса, Терехов будував з позиції "господарника" - професійного чиновника, який 22 роки працював заради Харкова. Ще з початку 1999 року він відповідав у міськраді за взаємодію влади з бізнесом, комунальну власність та інші економічні питання при двох мерах. Але весною 2006-го - після обрання міським головою "регіонала" Михайла Добкіна - перейшов до обласної адміністрації під керівництво Арсена Авакова, який очолював Харківську облдержадміністрацію у 2005-2010 роках.

У 2010 році тодішній президент Віктор Янукович поставив на чолі Харківської ОДА Добкіна. Терехов залишив адміністрацію та повернувся до мерії, в заступники до Геннадія Кернеса, з яким був поруч в політичних проєктах до смерті Кернеса.

Харківські антикорупційні активісти робили певні закиди у бік чиновника Терехова. Національне агентство з запобігання корупції кілька разів перевірило декларації Терехова, але не виявило конфлікту інтересів.

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На торішні місцеві вибори Терехову довелося вести "Блок Кернеса-Успішний Харків" самотужки, коли хворого на коронавірус мера шпиталізували до клініки в Берліні.

Як повідомлялось, позачергові вибори міського голови Харкова було призначено після смерті мера міста Геннадія Кернеса в грудні 2020 року. На посаду міського голови претендували 10 кандидатів. Головний опонент Ігоря Терехова на виборах Михайло Добкін оскаржив результати харківських виборів в суді, закинувши переможцю фальсифікацію під час підрахунку голосів.