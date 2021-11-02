Михайло Добкін оскаржуватиме результати виборів мера Харкова в суді

Ексголова Михайло Добкін має намір оскаржити результати позачергового голосування, у якому, за даними міської виборчої комісії, переміг кандидат від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Ігор Терехов.

"Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас, у всіх харків'ян, за Терехова вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", - написав Добкін на своїй сторінці у Facebook ввечері понеділка, 1 листопада.

Добкін наголосив на "грубих фальсифікаціях під час голосування і, особливо, під час підрахунку голосів" і закликав інших кандидатів, які балотувалися на цих виборах, не залишатися осторонь.

За офіційними даними, з результатом в 50,66 відсотка (146249 голосів) на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов. Друге місце у виборчих перегонах із 28,4 відсотка (82008 голоси) посів самовисуванець, ексголова Харківської ОДА й народний депутат декількох скликань Михайло Добкін. Явка на виборах мера Харкова становила 28 відсотків.

"Опора" зафіксувала порушення

Хоча місцева виборча комісія не зафіксувала жодного порушення на виборчих дільницях, спостерігачі громадянської мережі "Опора" повідомили про зворотне. Так, на дев’яти дільницях у Новобаварському районі міста виявили сфальсифіковані протоколи про результати виборів на користь кандидата Терехова. Це ж трапилось на одній з дільниць в Основ'янському районі Харкова.

Харківська поліція розпочала розслідування фактів фальсифікації протоколів, про які повідомила "Опора".

Нагадаємо, що позачергові вибори міського голови Харкова було призначено після смерті мера міста Геннадія Кернеса в грудні 2020 року. На посаду міського голови претендували 10 кандидатів.