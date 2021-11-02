На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

На позачергових виборах мера Харкова, які відбулись 31 жовтня, переміг секретар міськради Ігор Терехов, набравши 50,66 відсотка (146249 голосів) за підсумками підрахунку ста відсотків протоколів, повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко.

Друге місце у виборчих перегонах із 28,4 відсотка (82008 голоси) посів самовисуванець, ексголова Харківської ОДА й народний депутат декількох скликань Михайло Добкін. Явка на виборах мера Харкова становила 28 відсотків.

"Опора" зафіксувала порушення на виборах мера Харкова

Матвієнко додала, що на виборчих дільницях не зафіксували жодного порушення. Втім, за даними громадянської мережі "Опора", на дев’яти дільницях у Новобаварському районі міста спостерігачі виявили сфальсифіковані протоколи про результати виборів на користь кандидата Терехова. Крім того спостерігачі повідомили також про факт фальсифікації на одній з дільниць в Основ’янському районі Харкова.

Нагадаємо, що позачергові вибори міського голови Харкова були призначені через смерть Геннадія Кернеса, який пішов з життя в грудні 2020 року. На посаду міського голови претендували 10 кандидатів.

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