 Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена

Перемога Джо Байдена на виборах президента США відкриває можливість для подовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, вважає експрезидент СРСР Михайло Горбачов.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов (архівне фото)

Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов переконаний, що з перемогою Джо Байдена на виборах президента США з'явилася можливість продовження на п'ять років Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Про це 89-річний російський політик заявив у неділю, 8 листопада, в коментарі інформагенції "Інтерфакс".

Читайте також: Як за президента Байдена зміниться політика США щодо України

На думку Горбачова, Байден піде розумним шляхом щодо питань цього договору. Він назвав Байдена "гідною людиною", пояснивши, що зробив цей висновок на основі особистих вражень за підсумками зустрічей. Горбачов висловив надію, що тепер у питаннях роззброєння "буде легше". "Звичайно, демократи (в США. - Ред.) будуть обережними, і ми теж. Але при цьому обережність не повинна заважати реальним переговорам двох сторін", - додав Горбачов.

Читайте також: Як за президента Байдена зміниться політика США щодо України

Нагадаємо, раніше Москва застерігала від великих очікувань щодо порятунку договору СНО-3 про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого завершується 2021 року.

Дивитись відео 02:08

Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)

Читайте також: Коментар: Джо Байден - новий президент США, але не переможець

Як повідомлялося, ввечері 7 листопада низка провідних американських ЗМІ оголосили про перемогу на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. За цими даними, Байден переміг у штаті Пенсильванія та в низці інших штатів, що надало йому значно більше ніж  270 голосів виборників, потрібних для перемоги.

Читайте також: "Це ще не кінець": прихильники Трампа протестували по всій країні

Одразу після цього повідомлення лідери багатьох держав світу та керівники міжнародних організацій ппочали вітати Байдена з перемогою. Серед тих, хто напередодні привітав Байдена, були голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, український президент Володимир Зеленський та інші.

Утім, чинний президент США Дональд Трамп не збирається визнавати власної поразки на виборах, заявляючи про фальсифікації під час голосування й підрахунку голосів. Жодних доказів своїх тверджень щодо фальсифікацій Трамп поки що не надав. Водночас адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що подаватиме позови й не виключив, що останнє слово щодо результатів виборів буде за Верховним судом США.

Дивитись відео 06:10

Як Трамп, Байден та президентські вибори розкололи США (06.11.2020)

DW.COM

Президент Ірану сподівається, що Байден "компенсує помилки" Трампа

Політика "максимального тиску" на Іран, якої дотримувався Трамп, має завершитися, вважає президент Ірану Хасан Роухані.  

Хто такий Джо Байден: портрет майбутнього президента США

77-річного представника Демократичної партії Джо Байдена вітають з обранням на президентських виборах у США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.  

Також за темою

USA Wilmington | Joe Biden und Jill Biden

Як за президента Байдена зміниться політика США щодо України 08.11.2020

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Як зміниться політика США щодо України, чи продовжаться поставки зброї Києву та що буде з "Північним потоком-2"?

USA | Nashville | Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

Байден назвав Росію головною загрозою для США 26.10.2020

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Росію головною загрозою для США, а Китай - найбільшим конкурентом. Його суперник Дональд Трамп назвав Китай конкурентом і ворогом США.

USA I TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden

Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео) 02.11.2020

В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.

Реклама

Докладно

Джо Байден і Джилл Байден

Як за Байдена зміниться політика США щодо України

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Але як саме?  

Нова Білоруська атомна електростанція у Гродненській області

Старт БілАЕС: Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою"

Під час церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до енергосистеми Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  