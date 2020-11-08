Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена

Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов переконаний, що з перемогою Джо Байдена на виборах президента США з'явилася можливість продовження на п'ять років Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Про це 89-річний російський політик заявив у неділю, 8 листопада, в коментарі інформагенції "Інтерфакс".

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На думку Горбачова, Байден піде розумним шляхом щодо питань цього договору. Він назвав Байдена "гідною людиною", пояснивши, що зробив цей висновок на основі особистих вражень за підсумками зустрічей. Горбачов висловив надію, що тепер у питаннях роззброєння "буде легше". "Звичайно, демократи (в США. - Ред.) будуть обережними, і ми теж. Але при цьому обережність не повинна заважати реальним переговорам двох сторін", - додав Горбачов.

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Нагадаємо, раніше Москва застерігала від великих очікувань щодо порятунку договору СНО-3 про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого завершується 2021 року.

Дивитись відео 02:08 Поділитись Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l1cm Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)

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Як повідомлялося, ввечері 7 листопада низка провідних американських ЗМІ оголосили про перемогу на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена. За цими даними, Байден переміг у штаті Пенсильванія та в низці інших штатів, що надало йому значно більше ніж 270 голосів виборників, потрібних для перемоги.

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Одразу після цього повідомлення лідери багатьох держав світу та керівники міжнародних організацій ппочали вітати Байдена з перемогою. Серед тих, хто напередодні привітав Байдена, були голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, український президент Володимир Зеленський та інші.

Утім, чинний президент США Дональд Трамп не збирається визнавати власної поразки на виборах, заявляючи про фальсифікації під час голосування й підрахунку голосів. Жодних доказів своїх тверджень щодо фальсифікацій Трамп поки що не надав. Водночас адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що подаватиме позови й не виключив, що останнє слово щодо результатів виборів буде за Верховним судом США.