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Глави міноборони США і РФ обговорили телефоном Україну

Кирило Шестаков | Дмитро Шварц
26 червня 2024 р.

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше провів телефонну розмову з російським колегою Андрієм Бєлоусову. Вони обговорили війну в Україні та важливість збереження "каналів комунікації".

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Міністр оборони США Ллойд Остін
Ллойд Остін зателефонував міністру оборони РФ після ракетного удару по КримуФото: Vincent Thian/AP/dpa/picture alliance

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 25 червня, вперше провів телефонну розмову зі своїм колегою Андрієм Бєлоусовим. Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер, пізніше міністерство оборони РФ підтвердило факт розмови, додавши, що він відбувся "за ініціативи американської сторони".

Під час бесіди Ллойд Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо "підтримувати канали комунікації". Міністри "обмінялися поглядами щодо ситуації навколо України", йдеться у заяві міноборони РФ. Зокрема, Білоусов вказав на "небезпеку подальшої ескалації обстановки у зв'язку з триваючими поставками американських озброєнь для ЗСУ".

Остання телефонна розмова між головою Пентагону та міністром оборони РФ (на той момент - Сергієм Шойгу) відбулася у березні 2023 року.

Москва звинуватила Вашингтон у причетності до удару ЗСУ по Криму

Телефонна розмова між головами оборонних відомств РФ і США відбулася через добу після висловлених Кремлем погроз на адресу Вашингтона у зв'язку з ракетним ударом української армії по Севастополю, внаслідок якого загинуло четверо людей, зокрема двоє дітей, і понад 150 людей постраждали. "Залучення Сполучених Штатів Америки до бойових дій, внаслідок яких гинуть мирні росіяни, це, звичайно, не може не мати наслідків. Які саме - час покаже", - заявив 24 червня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

МЗС РФ оголосило Білий дім причетним до удару по Севастополю, скоєного ЗСУ із застосуванням американських ракет ATACMS із касетними бойовими частинами.

У відповідь на звинувачення Пентагон заявив, що українська влада самостійно обирає цілі для ударів.

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