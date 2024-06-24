Удар по Криму: РФ звинуватила США і викликала посла

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок, 24 червня, повідомило, що викликало посолку США Лінн Трейсі через ракетний удар по Криму, якого Україна завдала напередодні. РФ стверджує, що удар по Криму було завдано американськими ракетами ATACMS.

Російське МЗС стверджує, що в результаті атаки 23 червня на Севастополь нібито загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей, і Вашингтон несе "відповідальність" за це "звірство". При цьому в РФ, ігноруючи щоденні обстріли України, пригрозили, що удар по Криму "не залишиться безкарним".

Речник Кремля Дмитро Пєсков в цьому контексті нагадав про погрози президента Володимира Путіна постачати зброю третім країнам для нанесення ударів по Заходу, пише агенція AFP. "Залучення Сполучених Штатів, в результаті якого гинуть російські цивільні особи, не може залишитися без наслідків, - сказав Пєсков, додавши, що "час покаже, якими вони будуть".

Пєсков також послався на слова Путіна про те, що дані про цілі для українських ударів нібито надають західні країни.

Єрмак: РФ має забратися з Криму

У Києві не коментували безпосередньо атаку на Севастополь, але зробили заяви щодо анексованого пів острова. "Крим - це Україна. Росія має піти з півострова. Їхня армія і військові об'єкти там мають припинити своє існування", - написав у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вказав на те, що Росія перетворила Крим на великий військовий табір і склад "з сотнями прямих військових цілей, які росіяни цинічно намагаються приховати і прикрити власним цивільним населенням".

"Жодних "пляжів", "турзон" та інших вигаданих ознак "мирного життя" в Криму немає і бути не може. Крим однозначно є чужою територією, окупованою Росією, де ведуться бойові дії та повномасштабна війна. Та сама війна, яку Росія розв'язала з геноцидною та загарбницькою метою", - написав він.

Напередодні керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що далекобійні ракети ATACMS, які США передали Україні, можуть зрештою знищити Керченський міст, що могло б відрізати Крим від постачання з РФ.