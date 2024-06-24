Пентагон відповів на закид РФ про удар ATACMS по Севастополю

Україна самостійно ухвалює рішення щодо вибору цілей для ударів, заявили в Пентагоні після обвинувачень з боку РФ, що Вашингтон несе "відповідальність" за "звірство".

Україна самостійно приймає ухвалює щодо вибору цілей для ударів і проведення воєнних операцій. Як передає Reuters, про це у понеділок, 24 червня, заявив речник Пентагону Чарлі Дітц після того, як Кремль прямо звинуватив США в атаці на Крим за допомогою ракет ATACMS, в результаті чого загинуло щонайменше чотири людини і понад 150 було поранено.

"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", - заявив Дітц.

Удар по Севастополю

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії заявило про удар Збройних сил України (ЗСУ) по місту Севастополь за допомогою п'яти ракет ATACMS. Згідно з даними російського оборонного відомства, чотири ракети були збиті системами протиповітряної оборони, а боєголовка п'ятої - вибухнула в повітрі.

Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив, що під час атаки на Севастополь загинули чотири людини, з яких двоє дітей, а також про поранення більше 120 цивільних. Згодом кількість постраждалих, за його словами, зросла до 153.

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок повідомило, що викликало посолку США Лінн Трейсі через ракетний удар по Криму. Російське МЗС стверджує, що Вашингтон несе "відповідальність" за це "звірство". При цьому в РФ, ігноруючи щоденні обстріли України, пригрозили, що удар по Криму "не залишиться безкарним".

Речник Кремля Дмитро Пєсков в цьому контексті нагадав про погрози президента Володимира Путіна постачати зброю третім країнам для завдання ударів по Заходу. "Залучення Сполучених Штатів, в результаті якого гинуть російські цивільні особи, не може залишитися без наслідків", - сказав Пєсков, додавши, що "час покаже, якими вони будуть".