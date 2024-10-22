  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Глава мінфіну США Єллен обіцяє Україні 20-мільярдний кредит

Валерій Сааков
22 жовтня 2024 р.

Уряд США планує підтримати Україну кредитом на загальну суму близько 20 мільярдів доларів. Виплата позики покриватиметься доходами з заморожених російських активів, запевнила Джанет Єллен.

https://p.dw.com/p/4m6gH
Джанет Єллен
Міністрка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен (архівне фото)Фото: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен повідомила про плани уряду США виділити Україні кредит на загальну суму близько 20 мільярдів доларів (близько 18,5 мільярда євро). Про це Єллен заявила в вівторок, 22 жовтня, під час пресконференції в Вашингтоні з нагоди відкриття щорічних зборів МВФ і Світового банку.

"Я б сказала, що ми, ймовірно, зможемо внести 20 мільярдів доларів до 50-мільярдного пакету від країн "Великої сімки"," - заявила Єллен, яку цитує інформагенція dpa.

За словами Єллен, йдеться про кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, про який сім провідних західних демократій (G7) домовилися на саміті в червні і який покриватиметься з відсоткових доходів від заморожених російських активів.

Єллен каже, що роботу над виділенням кредитного пакета майже завершено

Очільниця мінфіну США також зазначила, що потрібно ще трохи попрацювати, щоб завершити остаточне узгодження деталей. "Ми вже на 99 відсотків готові, і це лише питання узгодження кількох відносно невеликих речей", - пояснила американська посадовиця. 

Крім того, Єллен наголосила, що джерелом фінансування цієї підтримки України будуть не американські платники податків. "Тут ідеться про те, що Росія платить за цю підтримку (України. - Ред.)", - сказала урядовиця. Очікується, що зацікавлені сторони досягнуть домовленості до кінця тижня.

Днями британське ділове видання Financial Times повідомляло про готовність уряду США виділити саме 20-мільярдний кредит Україні в межах обіцяного країнами G7 пакета фіндопомоги Києву, який покриватиметься доходами з заморожених активів РФ.

Крім того, раніше цього дня Європарламент схвалив виділення 35 мільярдів євро для України за рахунок активів РФ. Так само в Лондоні заявили про плани виділити Україні майже три мільярди доларів за рахунок російських активів.

Читайте також: Як конфіскувати 300 мільярдів російських активів. Інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Євро

Рада ЄС погодила виділення Україні 35 млрд євро

Рада ЄС погодила виділення Україні 35 млрд євро

У ЄС погодили надання Україні 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7 щодо використання доходів від заморожених на Заході активів РФ.
Економіка9 жовтня 2024 р.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 20 вересня 2024 року

Кредит від G7 на $50 млрд: частка ЄС складе до 35 млрд євро

Кредит від G7 на $50 млрд: частка ЄС складе до 35 млрд євро

ЄС надасть Україні до 35 мільярдів у рамках зобов'язань G7 щодо використання доходів від заморожених на Заході активів РФ, заявила Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві.
Політика20 вересня 2024 р.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Угорщина блокує видачу Україні кредиту ЄС в 35 млрд євро - ЗМІ

Угорщина блокує видачу Україні кредиту ЄС в 35 млрд євро - ЗМІ

Будапешт не дозволив ЄС перейти до заморожування активів РФ на три роки замість чинного продовження кожні шість місяців. В Угорщині хочуть почекати результатів президентських виборів у США.
Політика9 жовтня 2024 р.
Більше публікацій