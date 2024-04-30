Герцогиня Единбурзька у Києві зустрілася з Зеленськими

Софі провела зустрічі з президентом та першою леді, постраждалими від сексуального насильства під час війни та волонтерами, а також вшанувала пам'ять загиблих у Бучі й Ірпені.

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен відвідала Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською у понеділок, 29 квітня. Як зауважили у Букінгемському палаці, її приїзд став першим візитом членів британської королівської родини в Україну з початку повномасштабної війни з Росією.

59-річна Софі - дружина молодшого брата короля Чарльза, принца Едварда, здійснила цей несподіваний візит від імені міністерства закордонних справ Великобританії, щоб "продемонструвати солідарність з тими, хто постраждав від війни", і в рамках своєї діяльності з підтримки постраждалих від сексуального насильства у конфліктах.

"Це правда, що жінки і дівчата платять найвищу ціну з точки зору людських втрат, коли йдеться про те, що їх можуть використовувати як зброю війни", - сказала вона у своїй промові під час візиту. За її словами, під час війни зґвалтування використовується для приниження, деградації та знищення, і "ми повинні краще намагатися запобігти цьому".

Візит Герцогині Единбурзької до Бучі та Ірпеня

Софі Гелен провела зустрічі з постраждалими від сексуального насильства, тими, хто пережив тортури, дітьми, які були повернуті в Україну після депортації в Росію, а також з волонтерками, які допомагають громадам впоратися з наслідками війни та проводять заходи з підтримки психічного здоров'я дітей.

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Герцогиня Единбурзька вшанувала пам'ять загиблих у Бучі Фото: Anatolii Stepanov/Pool/AP/picture alliance

"Я зустріла так багато чудових українців... у Великій Британії, які знайшли там свій дім. Вони хотіли б одного дня повернутися додому, і я сподіваюся, що це станеться", - заявила герцогиня.

Крім того, Софі відвідала Бучу та вшанувала пам'ять місцевих, які загинули під час російської окупації міста навесні 2022 року. Також герцогиня була в Ірпені, де їй показали зруйнований під час наступу на Київ Романівський міст та "кладовище" спалених автівок.

"Коли ЗСУ підірвали міст у Романівці, а потім ми евакуювали під ним десятки тисяч мешканців, я й уявити не міг, що буду розповідати історію оборони Ірпеня герцогині Единбурзькій Софі Гелен, а вона буде уважно слухати, підтримувати нас та висловлювати своє захоплення нашим героїчним народом", - написав мер міста Олександр Маркушин.

Біля спаленої техніки в Ірпені Фото: Anatolii Stepanov/Pool/AP/picture alliance

Як зазначає Reuters, візит Софі до України є не першою її поїздкою до охоплених бойовими діями територій. Раніше герцогиня приїжджала в Косово, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго та Колумбію.

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