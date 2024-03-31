Нєбитов: Точна кількість вбитих на Київщині не встановлена

Після деокупації у Бучанському районі були виявлені 1190 тіл вбитих цивільних, але ці цифри не остаточні. Наразі зниклими безвісти вважаються 514 людей, повідомив Андрій Нєбитов.

Національна поліція України продовжує розшук мешанців Київської області, які зникли безвісти під час російської окупації низки населених пунктів у лютому-березні 2022 року. Про це у неділю, 31 березня, у другу річницю деокупації Бучі, повідомив заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. І ці цифри - не остаточні... Є зниклі безвісти, їхній розшук триває", - написав він у дописі у Facebook.

За даними Нєбитова, наразі зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області, а невпізнаними залишаються 180 тіл загиблих. "Нацполіцією розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі - вчинені на Київщині", - повідомив він.

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Зеленський нагородив захисників Бучі

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні віддав шану військовим, які два роки тому звільнили Київську область. "Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати - віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить", - наголосив він.

Також Зеленський взяв участь у піднятті державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади. Крім того, він вручив державні нагороди військовослужбовцям, воїнам Національної гвардії України, співробітникам Служби безпеки України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які брали участь у деокупації населених пунктів, повідомляє пресслужба Офіса президента.

Також президент вручив почесні відзнаки "Місто - герой України" міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю.

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