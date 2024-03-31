Нєбитов: Точна кількість вбитих на Київщині не встановлена

Нєбитов: Точна кількість вбитих на Київщині не встановлена31 березня 2024 р.
Національна поліція України продовжує розшук мешанців Київської області, які зникли безвісти під час російської окупації низки населених пунктів у лютому-березні 2022 року. Про це у неділю, 31 березня, у другу річницю деокупації Бучі, повідомив заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. І ці цифри - не остаточні... Є зниклі безвісти, їхній розшук триває", - написав він у дописі у Facebook.
За даними Нєбитова, наразі зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області, а невпізнаними залишаються 180 тіл загиблих. "Нацполіцією розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі - вчинені на Київщині", - повідомив він.
Читайте також: Окупація Бучі: Поліція ідентифікувала більше тисячі військових РФ
Зеленський нагородив захисників Бучі
Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні віддав шану військовим, які два роки тому звільнили Київську область. "Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати - віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить", - наголосив він.
Також Зеленський взяв участь у піднятті державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади. Крім того, він вручив державні нагороди військовослужбовцям, воїнам Національної гвардії України, співробітникам Служби безпеки України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які брали участь у деокупації населених пунктів, повідомляє пресслужба Офіса президента.
Також президент вручив почесні відзнаки "Місто - герой України" міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю.
Читайте також: Зеленський у Бучі вшанував пам'ять українців, які загинули під час окупації міста