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Прапор України на флагштоку у Бучі
Прапор України на флагштоку у БучіФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський нагородив Бучу відзнакою міста-героя України

Олександр Куницький
1 год. тому

У річницю звільнення Бучі Київської області від російської окупації президент Володимир Зеленський передав міському голові почесну відзнаку "місто-герой України".

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Буча Київської області отримала в п'ятницю, 31 березня, у річницю звільнення від російських окупантів, відзнаку "місто-герой України" від президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, відзнаку Зеленський передав міському голові Анатолію Федоруку. "Сьогодні для мене честь вручити Бучі - місту героїв - почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує складний шлях, пройдений українцями", - наголосив глава держави.

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Також Зеленський узяв участь у піднятті державного прапора України на відновленому флагштоку меморіалу пам'яті захисників Бучанської міської територіальної громади. На цьому місці 3 березня 2022 року підрозділи Збройних сил України та добровольці зупинили колону російської бронетехніки, яка рухалася з боку Бородянки та Ворзеля.

Зеленський також вручив у Бучі державні нагороди військовослужбовцям.

Лідери європейських країн у Бучі

Участь у заходах з нагоди річниці звільнення міста взяли також президентка Молдови Майя Санду та прем'єр-міністри Словаччини Едуард Геґер, Словенії Роберт Голоб і Хорватії Андрей Пленкович.

Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн у Бучі
Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн у БучіФото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Вони вшанували пам'ять жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих, де після деокупації виявили братську могилу.

Також лідери країн наголосили на необхідності відновлення територіальної цілісності України та притягнення до відповідальності всіх, хто скоював воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, за час окупації в Бучі та Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 людей, із них 37 дітей. Понад 175 людей знайдені в братських могилах і камерах тортур.

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