Фон дер Ляєн про Бучу: Путін не уникне відповідальності

Страти в Бучі були частиною російського плану зі знищення України та українців, наголосила Урсула фон дер Ляєн. Воєнні злочинці Путін і його посіпаки будуть притягнуті до відповідальності, пообіцяла глава Єврокомісії.

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) переконана, що російські злочини у Бучі на Київщині були планом Кремля зі знищення українців. Про це вона заявила в п'ятницю, 31 березня, у відеозверненні до річниці звільнення Бучі.

"Через рік очевидно, що те, що трапилося в Бучі - не було випадковим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану: жахливого, цинічного, прорахованого. Кремль хоче знищити Україну. Її державність, незалежність і демократію. Також Кремль хоче знищити українців. Їхню національну ідентичність, самоусвідомлення, історію та надію на майбутнє", - сказала вона.

В Бучі, як нагадала фон дер Ляєн, російські солдати грабували і спалювали домівки, катували, ґвалтували і вбивали невинних цивільних. "Це воєнні злочини, це злочини проти людяності. І різня в Бучі повторюється на інших українських територіях окупованих Росією", - наголосила вона.

Притягнення до відповідальності воєнних злочинців

Крім того, РФ намагається стерти українську ідентичність, викравши вже понад 16200 дітей, зазначила фон дер Ляєн. "Тому вперше в історії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Таким чином прокурор МКС дає чіткий сигнал - злочинець і його посіпаки не втечуть. Воєнні злочинці будуть притягнені до відповідальності за їхні вчинки", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії пообіцяла продовжувати нарощувати зусилля, "щоб упевнитися, що Путін може бути притягнутий до відповідальності за злочин агресії". "З цією метою ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це буде потрібно. Ми хочемо справедливості для України та для українців", - наголосила вона.

Також фон дер Ляєн опублікувала відео про свій візит до Бучі минулого року з кадрами масових поховань мирних громадян, які були жорстоко вбиті військовими РФ.

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Саміт у річницю визволення Бучі

Сьогодні проходить саміт "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні" з нагоди річниці визволення Бучі від російської окупації. Для участі в ньому до Києва прибули прем'єр-міністри Хорватії Андрей Пленкович, Словаччини Едуард Геґер, Словенії Роберт Голоб і президентка Молдови Майя Санду.

Нагадаємо, за час окупації в Бучі та Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 людей, із них 37 дітей. Понад 175 людей знайдені в братських могилах і камерах тортур.

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