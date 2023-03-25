Кулеба: Не думаю, що ПАР зможе проігнорувати ордер МКС
Анастасія Шепелева
2 год. тому
Якщо відверто нехтувати ордером МКС, це розвалить суд, попереджає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тому він сумнівається, що ПАР зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що Південно-Африканська Республіка у разі візиту російського президента Володимира Путіна в країну зможе проігнорувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про ордер на його арешт. Про це він заявив під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, трансляція якої велася в Instagram у п'ятницю, 24 березня, пише "Інтерфакс- Україна".
"Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна, це їхній політичний союзник, і спільні навчання вони проводили. Але проігнорувати - не думаю, що ПАР зможе відкрито і зухвало проігнорувати ордер МКС" , - сказав Кулеба.
"Це питання існування МКС"
За його словами, це питання навіть не самого Путіна чи України, а існування МКС загалом, адже "якщо відверто нехтуватимуть ордером МКС, це розвалить МКС".
"Тому зараз суд зацікавлений у дотриманні його актів. І відповідно, ті країни, які підтримують МКС, усі включаться в кулуарно-дипломатичну битву за забезпечення виконання ордера", - припустив Кулеба.
Міністр зауважив, що "краще боротися зі спробами невиконання ордера на арешт Путіна, аніж боротися за те, щоб такий ордер був у принципі виданий".
"А повірте, це все не було самоочевидно. Потрібно віддати належне МКС за те, що зважилися на таке рішення, - зазначив глава МЗС. - Такі кроки не робляться, коли "ключові гравці" не вважають, що такі кроки є реалістичними для досягнення. І насправді цей сигнал - більш важливий, ніж усе інше".
"Справедливість буде досягнута"
Крім того, продовжив Кулеба, справедливість буде однозначно досягнута, і рішення МКС є найважливішим сигналом, адже суд "не існує у вакуумі".
За його словами, якщо подібне обвинувачення було висунуто главі держави, яка "хоч і незаконно, але є постійним членом Радбезу ООН", то МКС розуміє, що за ним стоїть "сила".
"Нехай не всіх і кожного учасника Римського статуту, але достатня сила учасників сформована, яка здатна забезпечити виконання рішення і справедливість щодо нього", - пояснив Кулеба.