Кулеба: Не думаю, що ПАР зможе проігнорувати ордер МКС

Якщо відверто нехтувати ордером МКС, це розвалить суд, попереджає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тому він сумнівається, що ПАР зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що Південно-Африканська Республіка у разі візиту російського президента Володимира Путіна в країну зможе проігнорувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про ордер на його арешт. Про це він заявив під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, трансляція якої велася в Instagram у п'ятницю, 24 березня, пише "Інтерфакс- Україна".

"Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна, це їхній політичний союзник, і спільні навчання вони проводили. Але проігнорувати - не думаю, що ПАР зможе відкрито і зухвало проігнорувати ордер МКС" , - сказав Кулеба.

"Це питання існування МКС"

За його словами, це питання навіть не самого Путіна чи України, а існування МКС загалом, адже "якщо відверто нехтуватимуть ордером МКС, це розвалить МКС".

"Тому зараз суд зацікавлений у дотриманні його актів. І відповідно, ті країни, які підтримують МКС, усі включаться в кулуарно-дипломатичну битву за забезпечення виконання ордера", - припустив Кулеба.

Міністр зауважив, що "краще боротися зі спробами невиконання ордера на арешт Путіна, аніж боротися за те, щоб такий ордер був у принципі виданий".

"А повірте, це все не було самоочевидно. Потрібно віддати належне МКС за те, що зважилися на таке рішення, - зазначив глава МЗС. - Такі кроки не робляться, коли "ключові гравці" не вважають, що такі кроки є реалістичними для досягнення. І насправді цей сигнал - більш важливий, ніж усе інше".

"Справедливість буде досягнута"

Крім того, продовжив Кулеба, справедливість буде однозначно досягнута, і рішення МКС є найважливішим сигналом, адже суд "не існує у вакуумі".

За його словами, якщо подібне обвинувачення було висунуто главі держави, яка "хоч і незаконно, але є постійним членом Радбезу ООН", то МКС розуміє, що за ним стоїть "сила".

"Нехай не всіх і кожного учасника Римського статуту, але достатня сила учасників сформована, яка здатна забезпечити виконання рішення і справедливість щодо нього", - пояснив Кулеба.

Раніше, за даними Bloomberg, уряд ПАР звернувся за юридичною консультацією щодо того, як реагувати на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путінав разі, якщо той візьме участь у саміті БРІКС у серпні. Самі ж представники МЗС ПАР відмовилися від коментарів. До того у країні заявляли, що "усвідомлюють юридичні зобов'язання".

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