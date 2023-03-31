До Києва прибули прем'єри Словаччини, Хорватії та Словенії

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у п'ятницю, 31 березня, прибули до Києва для участі у саміті з нагоди річниці визволення Бучі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Разом із Геґером до України приїхав також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він протягом дня має зустрітися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

За словами прем'єра Словаччини Геґера, Зеленський запросив його в Україну після схвалення передачі Києву винищувачів МіГ-29. Очікується, що лідери проведуть зустріч протягом дня.

Крім того, уранці до Києва прибув прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який планує зустрічі із Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Разом із прем'єром також прибув міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед.

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Як повідомляється на сайті хорватського уряду, разом із Зеленським, Геґером, Голобом і президенткою Молдови Маєю Санду вони візьмуть участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні" в Києві з нагоди річниці визволення Бучі. Після цього запланована спільна пресконференція.

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Це - вже другий візит Пленковича до України від початку російської агресії 24 лютого 2022 року. У травні минулого року він зустрівся в Києві з керівництвом України, відвідав Ірпінь і Бучу.

Щодо Роберта Голоба - для нього це перший візит до України після приходу до влади, і його мета - підтвердити підтримку Словенією України, яка з лютого минулого року є жертвою російської агресії. Голоба також приймуть у Києві Шмигаль і Стефанчук.

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