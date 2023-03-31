  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
До Києва прибули прем'єри трьох європейських країн
Роберт Голоб (п.) і Андрей Пленкович (архівне фото)Фото: Jurica Galoic/PIXSELL/picture alliance
ПолітикаУкраїна

До Києва прибули прем'єри Словаччини, Хорватії та Словенії

Анастасія Шепелева
14 хв. тому

Троє прем'єр-міністрів європейських держав візьмуть участь у заходах з нагоди перших рокових визволення Бучі.

https://p.dw.com/p/4PXa9

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у п'ятницю, 31 березня, прибули до Києва для участі у саміті з нагоди річниці визволення Бучі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Разом із Геґером до України приїхав також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він протягом дня має зустрітися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

За словами прем'єра Словаччини Геґера, Зеленський запросив його в Україну після схвалення передачі Києву винищувачів МіГ-29. Очікується, що лідери проведуть зустріч протягом дня.

Крім того, уранці до Києва прибув прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який планує зустрічі із Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Разом із прем'єром також прибув міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед.

Читайте також: Хорватія обдумує передачу Україні 14 гвинтокрилів Мі-8

Як повідомляється на сайті хорватського уряду, разом із Зеленським, Геґером, Голобом і президенткою Молдови Маєю Санду вони візьмуть участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні" в Києві з нагоди річниці визволення Бучі. Після цього запланована спільна пресконференція. 

Читайте також: Рік потому: чому розслідування воєнних злочинів на Київщині затягується

Це - вже другий візит Пленковича до України від початку російської агресії 24 лютого 2022 року. У травні минулого року він зустрівся в Києві з керівництвом України, відвідав Ірпінь і Бучу.

Щодо Роберта Голоба - для нього це перший візит до України після приходу до влади, і його мета - підтвердити підтримку Словенією України, яка з лютого минулого року є жертвою російської агресії. Голоба також приймуть у Києві Шмигаль і Стефанчук.

Читайте також: Трагічна вулиця: як відновлюють Вокзальну у Бучі

"Вулиця смерті" в Бучі: як живе Вокзальна сьогодні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Поблизу Лаври сталася сутичка противників і прихильників УПЦ МП

Біля Лаври почубилися прихильники й противники УПЦ МП

Релігія1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Stadt Butscha, Wiederaufbau

"Вулиця смерті" в Бучі: як живе Вокзальна сьогодні

"Вулиця смерті" в Бучі: як живе Вокзальна сьогодні

Суспільство21 год. тому08:24 хв.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Будь-якою ціною": лідери ЄС - про нову підтримку України

"Будь-якою ціною": лідери ЄС - про нову підтримку України

Політика18 год. тому
external

Боротьба за Лавру: комісію мінкульту не пустили віряни

Боротьба за Лавру: комісію мінкульту не пустили віряни

Суспільство19 год. тому03:07 хв.

Чому в Німеччині різко зросла дитяча злочинність

Чому в Німеччині різко зросла дитяча злочинність

Злочинність19 год. тому
external

Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями в Берліні

Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями в Берліні

Конфлікти19 год. тому02:03 хв.
Прихожани УПЦ МП біля Хрестовоздвиженського храму в Лаврі

(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд

(Не) останній день УПЦ МП в Лаврі: віряни, блокування та суд

Релігія23 год. тому
На головну сторінку