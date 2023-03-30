Хорватія обдумує передачу Україні 14 гвинтокрилів Мі-8

У Києві розраховують на подальшу військову допомогу з боку Хорватії, зокрема й засобами ППО. Водночас у Загребі опрацьовують питання передачі Києву партії бойових вертольотів Мі-8.

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич повідомив, що нині уряд його країни опрацьовує передачу Україні чотирнадцяти гвинтокрилів Мі-8. Про це Баножич заявив увечері середи, 29 березня, під час візиту до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє пресслужба українського міноборони.

Баножич висловив сподівання, що найближчим часом Хорватія зможе передати ці бойові гелікоптери Україні.

"Хорватський уряд підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. Одним із кроків такої підтримки є рішення, яке нині перебуває на розгляді нашого уряду. Один із пунктів цього рішення - це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передати їх Україні", - зазначив Маріо Баножич, цитує пресслужба міноборони України.

Київ розраховує на подальшу військову допомогу Загреба

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що Київ сподівається на подальшу військову допомогу з боку Загреба, зокрема й засобами ППО радянських зразків. Резніков нагадав, що нині Україна має політичну, економічну і військову підтримку від Хорватії.

"Ми говорили з міністром оборони Хорватії про наші потреби й пріоритети. Це стосується, у першу чергу, протиповітряної оборони та різних засобів - від серйозних й потужних до ПЗРК - тобто ручних комплексів, як "Стріла" та "Ігла", які Хорватія знову може надати Україні", - зазначив Олексій Резніков.

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Хорватія не вперше надає Україні військові підтримку з початку повномасштабної військової агресії з боку Росії. У відповідь на це у липні 2022 року Росія внесла Хорватію до переліку держав, які на думку Москви, проводять "недружні дії" щодо РФ.

Північна Македонія передасть Києву 12 Мі-24

Днями міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська оголосила про плани Скоп'є передати Україні ударні гелікоптери Мі-24.

За її словами, країна готова передати 12 вертольотів Мі-24, які 2001 року вона придбала в України. Відповідне рішення вже схвалив генштаб, а тепер це питання - на розгляді уряду балканської країни, додала міністерка оборони. Натомість Скоп'є купить собі нові західні гвинтокрили.