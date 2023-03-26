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Генштаб Північної Македонії схвалив передачу Україні гелікоптерів Мі-24
Фото: Grzegorz Polak
ПолітикаПівнічна Македонія

Скоп'є хоче передати Києву 12 гелікоптерів

Валерій Сааков
3 год. тому

Генштаб Північної Македонії схвалив передання Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24, а тепер це питання має розглянути уряд, повідомила міністерка оборони балканської країни Славянка Петровська журналістам.

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Міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська оголосила плани передачі Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу Alsat, оприлюднене в неділю, 26 березня.

За її словами, Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які 2001 року вона придбала в України. Відповідне рішення вже схвалив генштаб, а тепер це питання - на розгляді уряду балканської країни. Натомість Скоп'є купить собі нові західні гвинтокрили, уточнила Петровська.

"Уся техніка, яка зараз передана, крім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", - сказала урядовиця.

"Передача гелікоптерів Україні не послабить обороноздатності Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася", - зазначила очільниця оборонного відомства Північної Македонії.

Раніше в Скоп'є підтвердили передачу Україні кількох штурмовиків Су-25.

Північна Македонія - не перше країна, яка передає Україні гелікоптери. Раніше ЗСУ отримали гелікоптери радянського типу від США, Латвії, Чехії та Хорватії. Плани передачі Україні гелікоптерів, але вже західного зразка, оголошувала й Великобританія.

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