Окупація Бучі: Поліція встановила понад тисячу військових РФ

Також правоохоронці встановили більше ста осіб, причетних до вчинення злочинів на території міста під час окупації. За словами слідчих, злочини військових РФ стали результатом наказів та інструкцій їхніх командирів.

Національна поліція України ідентифікувала більше тисячі російських військових, які на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупували Бучу. Також правоохоронці встановили близько ста осіб, причетних до скоєння злочинів під час окупації міста. Про це у неділю, 31 березня, повідомив старший слідчий Нацполіції в особливо важливих справах Іван Дулкай.

"За останні п'ять місяців ми ідентифікували більше тисячі військовослужбовців підрозділу, який перебував на території міста. Також ми встановили близько ста осіб, які причетні до різного типу злочинів. По всіх збираються докази, і вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, Нацполіція має списки особового складу військових РФ, які перебували на території міста, інформацію про їхніх близьких родичів, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів, дані про розташування у відповідних підрозділах, а також інформацію щодо техніки, яку ті використовували.

Також він додав, що під час розслідування поліцейські допитали більше тисячі людей, зокрема свідків та потерпілих, провели більше сотні оглядів, близько 70 експертиз та 50 слідчих експериментів, результати яких нанесли на інтерактивну карту злочинів.

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Одночасно з розслідуванням злочинів, поліція вивчає й тактику військ РФ, додав Дулкай. За його словами, поведінка російських військових у Бучі має "певні патерни", тому злочини не були ексцесами окремих виконавців, а були "результатом конкретних наказів та інструкцій, які були доведені російськими командирами своєму особовому складу".

"Ми вже знаємо кожного російського командира, який віддавав накази на знищення Бучі та її мешканців", - зазначив Дулкай.

Дулкай додав, що ведеться розслідування щодо 358 тіл загиблих, виявлених на території міста. 16 з них досі не ідентифіковані.

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31 березня 2024 року - друга річниця звільнення Бучі від російської окупації. Два роки тому деокуповане місто стала першим масштабним свідченням жорстоких дій російських військових, які сколихнули весь світ, наголошують у Нацполіції.

"Місто було в окупації 28 днів. Викрадення, тортури, зґвалтування, мародерство та вбивства цивільних, зокрема й дітей - не повний перелік того, що за цей час там вчинили російські військові. Українські поліцейські ретельно задокументували ці воєнні злочини для Міжнародного кримінального суду", - наголошується в дописі поліції у Facebook.