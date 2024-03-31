Зеленський у Бучі вшанував пам'ять загиблих під час окупації

Зеленський встановив лампадку до Стіни пам'яті у Бучі. Наразі на ній викарбувані 509 імен вбитих цивільних, яких вдалося ідентифікувати, повідомили в ОП.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 31 березня, у другу річницю звільнення Київської області, ушанував пам'ять українців, яких убили російські військові під час окупації Бучанської громади.

"Глава держави встановив лампадку до Стіни пам'яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам'яті складається з кількох стел, на кожній із яких - таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні", - йдеться у повідомленні пресслужби Офіса президента у неділю.

Разом із Зеленським до участі у вшануванні долучилися керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, посли іноземних держав та глави іноземних представництв і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомляє ОП.

"Президент та інші присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський: Ця війна має глобальне значення

У своєму відеозверненні до другох річниці звільнення Київщини Зеленський наголосив, що протидія України російській агресії має "глобальне значення". "Це війна за право на існування для нашої держави та, водночас, за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - йдеться у дописі Зеленського у Telegram.

За його словами, вбиті росіянами українці, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, "були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви, бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає"..



Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад дев'ять тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей, зазначили в Офісі президента. Збройні Сили України звільнили місто 31 березня.

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Наразі Національна поліція України ідентифікувала більше 1000 російських військових, які брали участь в окупації Бучі.