Доповідь комісії ООН: Влада РФ систематично катує заручників

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші невибіркові напади та воєнні злочини Росії, зокрема катування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також депортацію дітей до Російської Федерації. Про це йдеться у доповіді комісії, оприлюдненій у п'ятницю, 20 жовтня.

Вчинення російськими збройними силами подальших невибіркових нападів із застосуванням вибухової зброї, які було розслідувано комісією, призвело до загибелі та поранення цивільних, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів, зазначається у доповіді.

Як приклад в комісії ООН наводять обстріл РФ багатоповерхового житлового будинку в Умані Черкаської області у квітні цього року, внаслідок чого загинули 24 цивільних, переважно жінки та діти.

Влада РФ застосовує тортури повсюдно

Крім того, розслідування підтвердило попередній висновок Комісії про те, що російська влада застосовує тортури повсюдно та систематично у різних місцях утримання. Так, комісія зібрала нові докази в Херсонській та Запорізькій областях, які свідчать про аналогічну систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі.

Як зазначили в комісії ООН, у розслідуваних випадках жертвами переважно були чоловіки, підозрювані у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці українських збройних сил.

Закатовані до смерті

"Інтерв'ю з жертвами та свідками свідчать про глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади за таких обставин. Свідки повідомляли про ситуації, коли катування застосовувалися з такою жорстокістю, що жертва гинула", - йдеться у пресрелізі комісії.

Як приклад того у доповіді описується ситуація у школі села Біляївка Херсонської області, де після катувань людина почала задихатися і померла через відмову військових РФ надати медичну допомогу.

Крім того, на основі розслідувань на Херсонщині та Запоріжжі в ООН дійшли висновку, що сексуальне насильство з боку росіян часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, зокрема жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами.

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В ООН розповіли про випадок нападу солдату РФ на 75-річну жінку. Окрім побиття, удушення та порізів, окупант кілька разів зґвалтував жертву.

"Комісія встановила, що проти цієї жертви, крім зґвалтування, було скоєно воєнний злочин катування. Описаний у цій доповіді травматичний досвід має тяжкі та довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров'я жертв", - зазначається в пресрелізі.

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ООН задокументувала депортацію 31 дитини

Також члени комісії ООН задокументували переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 та визначили це "незаконною депортацією, що становить воєнний злочин".

Водночас у доповіді наводяться три випадки порушень українською владою прав людини щодо обвинувачуваних у співпраці із РФ.

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