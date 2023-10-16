В Україні засудили бойовика за катування людей на Херсонщині

В Україні до 15 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни засудили колишнього мешканця окупованої Жданівки на Донеччині, причетного до масових катувань мирних жителів лівобережної Херсонщини. Про це у понеділок, 16 жовтня, повідомляє Служба безпеки України (СБУ), слідчі якої збирали доказову базу у цій справі.

Ідеться про учасника окупаційних угруповань Росії, який ще у 2014 році добровільно приєднався до підтримуваних РФ сепаратистів на Донбасі. Слідство встановило, що на початку повномасштабної війни Росії проти України його "відрядили" до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу РФ. Він брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини.

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За даними СБУ, зловмисник знущався над людьми та погрожував їм вбивством. "Задокументовані факти, коли він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл (...) Також бойовик знущався над мирними жителями регіону, в тому числі намагався "вибити" з них "зізнання" у причетності до руху опору", - ідеться у повідомленні української спецслужби.

Співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ затримали бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Його вивели на підконтрольну територію України задля притягнення до відповідальності. Раніше ця особа була засуджена за державну зраду, додали в СБУ.

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