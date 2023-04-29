Рятувальна операція в Умані завершена (оновлено)

Внаслідок ракетного удару військ Росії по житловому будинку в Умані загинули 23 людини, з них - шестеро дітей.

У суботу, 29 квітня, завершено пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети в Умані Черкаської області.

ОНОВЛЕНО о 17:15. Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено. Внаслідок ракетного удару військ Росії загинули 23 людини, серед них шестеро дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Умань: пошуково-рятувальна операція завершена. На жаль, унаслідок російського удару 23 людини загинули: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 і 17 років) і троє дівчаток (8, 11 і 14 років)", - написав Клименко у Facebook. Він додав, що ідентифіковані усі 23 тіла жертв удару. Крім цього, внаслідок удару поранень дістали дев'ятеро осіб. З-під завалів вдалося врятувати 17 осіб.

ОНОВЛЕНО о 12:40. Рятувально-пошукова операція в Умані триває понад добу, відповідні служби на місці влучання російської ракети працювали усю ніч. Основний етап робіт мають завершити надвечір, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та пошуки потерпілих. Натепер безвісти зниклою вважається одна жінка", - написав він у Telegram.

За останніми даними, жертвами ракетного удару по житловому будинку в Умані стали 23 людини, зокрема п'ятеро дітей. Ще п'ятеро поранених досі лишаються у лікарні, один з них - у важеому стані, а двоє - у стані середньої тяжкості, повідомив Табурець.

ОНОВЛЕНО о 10:15. У процесі ідентифікації жертв влучання російської ракети в житловий будинок в Умані з'ясувалося, що серед загиблих - п'ятеро дітей. Це двоє хлопчиків у віці півтора та 16 років та троє дівчаток у віці восьми, 11 та 14 років, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на 10 ранку підтверджена загибель 23 людей. Слідчі та криміналісти ідентифікували тіла 22 з них. Ще одна жінка вважається зниклою безвісти, повідомляє Національна поліція України у Telegram.

На місці влучання ракети триває розбір завалів. "Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

Станом на 6 ранку кількість жертв ракетного удару військ РФ не змінилася – внаслідок атаки загинули 23 людини, з них - чотири дитини. Поранень зазнали 18 людей, врятувати вдалося 17. Психологи ДСНС надали допомогу 115 людям.

З місця влучання ракети вже вивезли 247 кубічних метрів будівельних залишків. Від ДСНС там працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що на розбір завалів знадобиться щонайменше доба.

Ракетний удар РФ і трагедія в Умані

Близько четвертої ранку 28 квітня війська РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації 23 крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони України збили 21 з них.

Одна з ракет влучила в житловий будинок в Умані, практично зруйнувавши цілий під'їзд. Ще одна – в приватний будинок в Дніпрі, внаслідок чого загинули дворічна дівчинка та її 31-річна мама.

Уламки ракети впали і на багатоповерхівку в місті Українка Київської області. Постраждала 13-річна дівчинка.

Офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано заявив, що такі напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру - це воєнні злочини, до відповідальності за які будуть притягнуті всі: командири, виконавці та посібники.

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