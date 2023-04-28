У США, Британії та Ізраїлі відреагували на трагедію в Умані

Посли США, Великобританії та Ізраїлю відреагували на ракетний удар РФ по багатоповерхівці в Умані, внаслідок якого наразі відомо про 23 загиблих.

Жорстокість РФ лише зміцнює рішучість України, заявила посолка США Бріджит Брінк, реагуючи на російський ракетний удар по багатоповерхівці в Умані Черкаської області, внаслідок якого загинули щонайменше 23 цивільних.

"Ще більше життів були трагічно втрачені, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", - написала дипломатка у Twitter.

Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що її друзі були вимушені рятуватися з квартир під час ракетної атаки РФ в Умані. "Те, що за ці атаки настане правосуддя, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за це", - написала вона.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський своєю чергою написав: "Ми поділяємо біль втрати невинних життів і підтримуємо українців у цю важку годину, після російської ракетної атаки, що призвела до загибелі цивільних осіб, зокрема в Умані, яке має особливе релігійне та культурне значення для євреїв усього світу".

Напередодні, реагуючи на нічний ракетний обстріл України, офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано заявив, що напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру - це воєнні злочини. "Вкотре вони боягузливо напали на сплячих мирних жителів. Командири, виконавці та посібники не залишаться непокараними. До відповідальності будуть притягнуті всі", - наголосив він під час брифінгу в Брюсселі.

Ракетний удар РФ і трагедія в Умані

Близько четвертої ранку 28 квітня війська РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації 23 крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони України збили 21 з них.

Внаслідок влучання російської ракети в житловий багатоповерховий будинок в Умані загинули щонайменше 23 людини, серед них - четверо дітей. Втім пошукові роботи тривають.

Крім того, російська ракета влучила в будинок у Дніпрі,внаслідок чого загинули дворічна дівчинка та її 31-річна мама.

Уламки ракети впали і на багатоповерхівку в місті Українка Київської області. Постраждала 13-річна дівчинка.