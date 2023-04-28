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Наслідки влучання ракети в житловий будинок у Умані
Наслідки влучання ракети в житловий будинок у УманіФото: Interior Ministry of Ukraine/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Масована ракетна атака РФ: в Умані та Дніпрі є загиблі

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

У ніч проти п'ятниці, 28 квітня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Сили ППО збили 21 з 23 крилатих ракет в небі над Україною.

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В ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по території України. У Дніпрі та Умані Черкаської області російські ракети влучили у житлові будинки. 

В Умані російська ракета влучила в багатоповерхівку, сталася пожежа. Щонайменше троє людей загинули, ще вісім - зазнали  поранень, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також було влучання у складські будівлі. Рятувальна операція триває, зазначив він у Telegram.

Відео палаючої багатоповерхівки в Telegram опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Двоє загиблих у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок удару військ РФ був зруйнований приватний будинок. Двоє людей загинули: дворічна дівчинка та 31-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ще троє людей зазнали поранень. 

"У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили. Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 квадратних метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка", - написав він у Telegram.

Сили ППО збили 21 з 23 запущених ракет

Масованого удару війська РФ завдали близько четвертої години ранку. Атака здійснювалася  із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, повідомляється в Telegram головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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В районі Києва було знищено 11 ракет - КМВА

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет та два 2 БпЛА, тип яких встановлюється, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

Жерт серез цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів та інфраструктури не зафіксовано. Попередьно, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття, йдеться у повідомленні у Telegram.

Однак, у місті Українка на Київщині уламки збитої ракети влучили у багатоповерховий будинок, пошкодивши дві квартири та спричинивши пожежу. Постаждала дівчинка, її доставили в лікарню Охматдит, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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