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Будівля у Миколаєві після російського обстрілу у серпні 2022 року (ілюстративне фото)Фото: Kostiantyn Liberov/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Мер Миколаєва про нічну атаку: військових об'єктів там немає

Тетяна Кирилюк
59 хв. тому

Вночі сили РФ завдали удару ракетами "Калібр" по Миколаєву. Загинув 45-річний цивільний, ще 23 людини зазнали поранень, в тому числі двоє дітей.

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Внаслідок удару ракетами "Калібр", якого війська РФ завдали по Миколаєву вночі, 27 квітня, загинув 45-річний чоловік. Ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - двоє дітей, повідомила Миколаївська обласна прокуратура у Telegram.

На місці влучань ракет працюють прокурори, слідчі Служби безпеки України та поліції, криміналісти та вибухотехніки. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини перша та друга статті 438 КК України).

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, внаслідок влучань ракет та уламків влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста, сталося дві пожежі.

"Першу пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС на площі 100 квадратних метрів, другу - на площі 500 квадратних метрів. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку - постраждали шість людей, ще одна людина загинула. У п'ятиповерхівці (за іншою адресою) вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Наразі відомо про 17 постраждалих", - йдеться у повідомленні служби у Telegram. 

Мер Миколаєва: Жодних військових об'єктів на цій територорії немає

Ракети "Калібр", випущені по Миколаєву, поцілили, з-поміж іншого, в історичну будівлю адміралтейства, розповів мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі Свобода.Ранок. В одному із мікрорайонів міста внаслідок удару відсутнє електропостачання, додав він.

"Жодних військових об’єктів на цій території немає. По-друге, взагалі сьогодні у Миколаєві майже не залишилось військових, тому що вони пересунулись на лінію фронту", - наголосив він.

Він додав, що попередній обстріл Миколаєва був 31 грудня, після цього в обласному центрі було відносно тихо, тому вночі у людей "була невеличка паніка".

Наразі на місцях влучань продовжують працювати фахівці, комунальники розчищають територію, додав він у Telegram. 

"Дуже багато житлових будинків зазнали пошкоджень різного характеру. Попередньо, 22 багатоквартирні будинки, чотири жилкопи, 12 приватних будинків. У них вилетіли вікна, двері, зруйновані балкони, побита покрівля. Повторно пошкоджень зазнали і кілька навчальних закладів, будівля адміністрації району", - написав він.

 

Зеленський: Основна мета цієї війни - терор і знищення українців

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соціальних мережах відео зруйнованої історичної будівлі у Миколаєві та наголосив, що "високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку".

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни - терор і знищення українців та всього українського", - йдеться у його дописі під відео - Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність" .

 

 

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