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Принц Вільям на базі в Жешуві
Принц Вільям на базі в ЖешувіФото: Yui Mok/PA Wire/empics/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Принц Вільям відвідав військових у Польщі

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Принц Вільям прибув з неанонсованим візитом до польського Жешува, розташованого поблизу кордону з Україною.

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Принц Уельський Вільям у середу, 22 березня, здійснив неанонсований візит до Польщі, де зустрівся з британськими та польськими військовими, дислокованими у Жешуві поблизу кордону з Україною. Він подякував їм за те, що вони "захищають усіх" і "стежать за тим, що відбувається", повідомляють BBC і CNN.

"Ви робите тут дійсно важливу роботу, і захист наших свобод є дійсно важливим, і всі вдома вас повністю підтримують", - зазначив принц Уельський. 

Як пише CNN, принц Вільям зустрівся з військовими Великобританії, аби дізнатися більше про те, як вони співпрацюють з польськими колегами в операціях на підтримку України. 

Крім того, у Жешуві принц Уельський зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та оглянув виставку військової техніки, пише CNN.

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Вільям відвідав українців у Варшаві

Спадкоємець престолу також відвідав центр для українських біженців у Варшаві. Як зазначає CNN, Вільям поспілкувався з деякими з українців, які проживають у центрі та зустрівся з волонетрами, які допомагають людям, що були змушені рятуватися від війни.

"Наші народи мають міцні зв'язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка є також нашою і вашою свободою, ці зв'язки ще більше зміцнюються", - заявив Вільям.

Крім того, він наголосив на людяності польського народу та подякував громадянам Польщі за те, що вони "відкрили свої серця так само, як і свої домівки".

Очікується, що в рамках візиту до Польщі 23 березня Вільям зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. 

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