G7 пообіцяла санкції щодо російських алмазів

Велика сімка у річницю повномасштабної війни пообіцяла нові санкції щодо РФ, притягнення Путіна до відповідальності та підтримку Україні. Тим часом ЄС не зміг дійти згоди щодо десятого санкційного пакета.

Лідери Великої сімки (G7) у заяві, присвяченій роковинам повномасштабної війни РФ проти України зобов'язалися працювати над подальшими заходами щодо російських алмазів і посилити дипломатичну, фінансову та військову підтримку Києва.

У заяві, опублікованій в п'ятницю, 24 лютого, зазначається, що в найближчі дні та тижні лідери мають представити нові санкції щодо РФ і механізм запобігання їхньому обходу. В цьому контексті вони заявили, що "працюватимуть над подальшими заходами щодо російських алмазів", від експорту яких РФ отримує значні доходи. Також у G7 пообіцяли вжити додаткових заходів щодо російського фінансового сектору та відповідальних за воєнні злочиниі порушення прав людини.

Крім того, Велика сімка закликала треті країни "припинити надавати матеріальну підтримку російській війні", а також пообіцяла перешкодити Росії знайти нові шляхи придбання матеріалів, технологій та військового обладнання, які та може використовувати для розвитку своїх промислових секторів.

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Допомога Україні та притягнення Путіна до відповідальності

У G7 окремо наголосили, що Росія має оплачувати відбудову України, а заморожені російські активи залишаться заарештованими до закінчення війни. "Будь-яке врегулювання конфлікту має гарантувати, що Росія заплатить за завдану нею шкоду", - йдеться в заяві.

Країни G7 також пообіцяли й надалі координувати зусилля щодо задоволення нагальних потреб України у військовому та оборонному устаткуванні, приділивши "особливу увагу системам та засобам протиповітряної оборони, а також необхідним боєприпасам і танкам". G7 пообіцяли продовжити надавати Україні і гуманітарну, фінансову, енергетичну та економічну допомогу.

"Ми єдині в нашій рішучості притягнути президента (Росії Володимира. - Ред.) Путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права", - заявили лідери G7, підтримавши розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду, генерального прокурора України та інших національних прокурорів. G7 також підтримала ініціативу щодо створення на базі Євроюсту нової структури - Міжнародного центру кримінального переслідування за злочини агресії. Він увійде до складу Спеціальної спільної слідчої групи та займеться збором, аналізом і зберіганням доказів злочинів агресії, скоєних проти України.

ЄС не може домовитися про нові санкції проти РФ

Тим часом Європейський Союз третій день поспіль не зміг домовитись про десятий пакет санкцій щодо Росії. Каменем спотикання став імпорт синтетичного каучуку з Росії - Польща відхилила вимогу Італії щодо м'якших обмежень на його імпорт, повідомляє Reuters.

Решту наповнення санкційного пакету ЄС погодив. Зокрема, обмеження щодо фізичних і юридичних осіб, відповідальних за депортацію українських дітей. Також є політичні домовленості щодо імпорту алмазів з РФ. Як повідомив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось, це рішення узгоджене в координації з партнерами по G7. Країни визначилися і "з подальшими кроками щодо ядерного сектора" РФ. Крім того, погодили відключення від глобальної системи SWIFT російських банків "Альфа-Банк" і "Тінькофф".

ЄС планував оголосити нові санкції до річниці нападу Росії на Україну 24 лютого. Для оголошення потрібна згода усіх країн-членів.

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