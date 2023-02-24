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Європейський Союз погодив основне наповнення десятого пакету обмежувальних заходів проти РосіїФото: Yves Herman/REUTERS
ПолітикаЄвропа

ЄС погодив ключові пункти десятого пакета санкцій проти РФ

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
3 год. тому

Представники Євросоюзу досягли домовленостей по ключових пунктах десятого пакета санкцій проти Росії. Зокрема вони погодили заходи за незаконну депортацію українських дітей.

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Європейський Союз погодив основне наповнення десятого пакету обмежувальних заходів проти Росії за вторгнення в Україну. Про це на пресбрифінгу у п'ятницю, 24 лютого, повідомив постійний представник Польщі у ЄС Анджей Садось.

Постпреди досягли угоди про санкції щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей. Також є політичні домовленості щодо імпорту алмазів з РФ - рішення узгоджено в координації з партнерами по Великій сімці (G7). Країни визначилися також "з подальшими кроками щодо ядерного сектора" РФ, зазначив Садось.

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Польща запропонувала компроміс щодо каучуку

У ніч на п'ятницю Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії, додав Садось. Вона передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. "Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав- членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхню позитивну реакцію", - зазначив постпред, не уточнивши про які саме країни йдеться.

"Всі решта ключових пунктів 10-го пакету санкцій, схоже, узгоджені", - резюмував Анджей Садось.

Він також повідомив, що головуюча в ЄС Швеція пообіцяла почати інтенсивну роботу над санкціями проти Білорусі 27 лютого.

ЄС планував оголосити про нові санкції проти Росії до річниці її нападу на Україну, яка відзначається 24 лютого. Але представникам країн-членів не вдавалось досягти компромісів з декількох питань, серед яких імпорт алмазів і каучуку.

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