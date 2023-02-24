ЄС погодив ключові пункти десятого пакета санкцій проти РФ

Постпреди досягли угоди про санкції щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей. Також є політичні домовленості щодо імпорту алмазів з РФ - рішення узгоджено в координації з партнерами по Великій сімці (G7). Країни визначилися також "з подальшими кроками щодо ядерного сектора" РФ, зазначив Садось.
У ніч на п'ятницю Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії, додав Садось. Вона передбачає відповідні перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. "Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав- членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхню позитивну реакцію", - зазначив постпред, не уточнивши про які саме країни йдеться.
"Всі решта ключових пунктів 10-го пакету санкцій, схоже, узгоджені", - резюмував Анджей Садось.
Він також повідомив, що головуюча в ЄС Швеція пообіцяла почати інтенсивну роботу над санкціями проти Білорусі 27 лютого.