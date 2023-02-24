США та Великобританія запровадили нові санкції до РФ

У роковини повномасштабної війни Росії проти України США та Великобританія запровадили нові санкції до фізичних і юридичних осіб РФ. Про це повідомили у п'ятницю, 24 лютого, уряди обох країн.

Так, згідно з заявою Білого дому , міністерство фінансів і державний департамент США у координації з партнерами по Великій сімці (G7) запроваджують санкції проти близько 200 фізичних ті юридичних осіб з РФ, країн Європи, Азії та Близького Сходу, які підтримують війну Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться десятків російських фінансових установ.

Мита та експортний контроль США

Крім того, США посилять експортний контроль, включивши до санкційного списку близько 90 компаній з Росії, Китаю та інших країн, які організовують обхід вже запроваджених санкцій. Цим компаніям заборонятиметься купувати, зокрема, напівпровідники.

Також президент США Джо Байден підпише документ про підвищення мит на деякі російські товари, що імпортуються до США. Йдеться про понад 100 видів російських металів, мінералів і хімічної продукції. Загальна сума їхнього імпорту оцінюється у 2,8 мільярда доларів.

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Британські санкції

До британського "чорного списку" потрапили 92 фізичних і юридичних осіб: керівники "Росатома", 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній "Ростех" і "Алмаз-антей", колишній начальник служби безпеки та генеральний директор "Північного потоку-2", а також інші соратники російського президента Володимира Путіна. Обмеження стосуватимуться і Любові Кабаєвої - матері гімнастки Аліни Кабаєвої, і Олексія Козака - сина колишнього віцепрем'єра Росії, заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

У заяві британського уряду зазначається, що "Росатом" має глибокі зв'язки з російським військово-промисловим комплексом, у тому числі через Олександра Новака, який одночасно є членом наглядової ради та віцепрем'єр-міністром в адміністрації Путіна. "Компанія постачала виробникам зброї технології та матеріали, необхідні для поповнення лінії фронту Росії, в тому числі для оборонних компаній, які перебувають під санкціями", - сказано в ній.

Під санкції також потрапили чотири банки, шість російських підприємств, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки для збройних сил РФ. Крім того, під обмеження потрапив експорт усіх товарів, які РФ використовує у війні: авіаційні деталі, радіообладнання, електронні компоненти, які можуть бути використані у виробництві безпілотників тощо.

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