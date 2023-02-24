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Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції  проти фізичних і юридичних осіб з РосіїФото: Mark Baker/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАвстралія

Австралія і Нова Зеландія запровадили нові санкції проти РФ

Степан Смишляєв
14 хв. тому

До річниці вторгнення РФ в Україну Австралія і Нова Зеландія розширили антиросійські санкції. Вони торкнуться російських урядовців, військових і підприємств військово-промислового комплексу.

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З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія у п'ятницю, 24 лютого, запровадили нові санкції  проти фізичних і юридичних осіб РФ, повідомили уряди обох країн.

Персональні санкції Австралії, що включають фінансові обмеження і заборони на поїздки, торкнуться 90 росіян, в тому числі міністрів "які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я".

"Ми запроваджуємо санкції проти осіб та організацій, які здійснюють діяльність, яка має економічне та стратегічне значення для Росії або загрожує територіальній цілісності чи суверенітету України", - зауважили в уряді країни.

Також Австралія запровадила обмежувальні заходи проти 40 російських компаній, зокрема, одного з найбільших виробників зброї, концерну "Калашников", розробника підводних човнів "Адміралтейські верфі", авіаційної компанії "Туполєв", "Державного ракетного центру імені академіка В.П.Макєєва", виробника бойових машин піхоти "Курганмашзавод".

Наразі Австралія запровадила понад 1000 санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну, зауважили в уряді країни.

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Подальша підтримка України

Щоб підтримати Київ у боротьбі із вторгненням РФ, Канберра надасть додаткові розвідувальні безпілотні літальні апарати для Збройних Сил України.

Крім того, в австралійському уряді повідомили, що у п'ятницю у Великобританії відбудеться перша ротація близько 200 українських новобранців, у військовій підготовці яких брали участь представники Сил оборони Австралії.

"Перед обличчям агресії Росії український народ, яким так рішуче керував президент Зеленський, продемонстрував надзвичайну силу та мужність. Ми продовжуємо бути з Україною", - підкреслив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

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Санкції Нової Зеландії

Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута також запевнила, що її країна продовжуватиме підтримувати Україну і рішуче протистояти російській агресії.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії на сьогоднішній день, що є черговою демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією незаконних дій Росії", - підкреслила вона.

Нові санкції країни торкнуться 87 росіян, в тому числі політиків, "які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна", військових, членів Центральної виборчої комісії, а також їхніх родичів.

Нова Зеландія вже застосували санкції до понад 1000 фізичних осіб і 350 організацій з РФ, а також запровадила комплексні торговельні обмеження.

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